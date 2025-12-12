Trump acusa a Venezuela de enviar “11 mil asesinos” a EE. UU. y promete actuar “por tierra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al régimen de Nicolás Maduro de permitir que miles de criminales salgan de Venezuela hacia territorio estadounidense y prometió ampliar su ofensiva contra el narcotráfico “por tierra”.

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump respondió a una pregunta de un periodista sobre la reciente incautación de un petrolero venezolano y si la campaña contra Caracas seguía enfocada únicamente en el narcotráfico.

“Bueno, se trata de muchas cosas”, dijo el presidente. “Pero una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país desde sus prisiones, sus pandillas, sus narcotraficantes y sus instituciones mentales, probablemente en mayor proporción que cualquier otro país.”

El mandatario añadió que las agencias de seguridad han detectado la entrada de “11,888 asesinos”, muchos de ellos provenientes de Venezuela, como parte del flujo irregular hacia Estados Unidos.

“Tuvimos 11,888 asesinos que entraron a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela… el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92 %, y comenzaremos a lograr lo mismo por tierra”, declaró.

Trump celebró lo que calificó como un “éxito histórico” de su política de seguridad fronteriza y del operativo conjunto con la Guardia Costera, que, según dijo, ha reducido casi por completo las rutas marítimas del narcotráfico en el Caribe y el Golfo de México.

El presidente adelantó que la siguiente fase será “en tierra”, para perseguir las redes criminales y las rutas de tráfico que operan dentro de Estados Unidos. “Hemos asegurado el mar, ahora aseguraremos la frontera y cada estado”, afirmó.

Las declaraciones llegan días después de que Washington impusiera nuevas sanciones a funcionarios y empresas vinculadas al régimen de Maduro, acusados de participar en operaciones de narcotráfico y corrupción.

Trump ha endurecido en las últimas semanas su discurso hacia Venezuela, a la que volvió a describir como “una amenaza directa a la estabilidad de la región”.

Desde la Casa Blanca, altos funcionarios de Seguridad Nacional insistieron en que las operaciones de control migratorio y antidrogas forman parte de una estrategia “hemisférica” para bloquear las fuentes de financiación del chavismo.

“Maduro y sus aliados están exportando crimen, drogas y caos a todo el continente”, aseguró uno de los asesores presentes en la sala.

Trump concluyó reiterando que su gobierno “no retrocederá” en la presión contra el régimen venezolano ni en su compromiso de “defender al pueblo estadounidense del crimen transnacional”.

La administración de Donald Trump ha lanzado una ofensiva total contra el régimen de Nicolás Maduro, combinando sanciones, amenazas militares y discursos cada vez más agresivos.

En los últimos días, el Departamento del Tesoro sancionó a los “narcosobrinos” de Cilia Flores y a varias navieras por participar en el contrabando de petróleo venezolano, acusando al chavismo de financiar redes de narcotráfico y represión interna.

En paralelo, Trump ha intensificado su retórica bélica. Prometió que los ataques en tierra contra narcotraficantes venezolanos comenzarían “muy pronto” y advirtió que “sabemos dónde viven los malos”.

Más adelante, aseguró que Estados Unidos conoce todas las rutas y casas donde se produce droga y que la próxima fase será terrestre, tras las operaciones navales en el Caribe.

Además, el presidente declaró públicamente que los días de Maduro “están contados”, y no descartó una intervención directa.