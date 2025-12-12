Administración Trump justifica endurecimiento migratorio ante duros cuestionamientos demócratas

Vídeos relacionados:

La administración de Donald Trump defendió este jueves su política de inmigración de línea dura durante una tensa audiencia en el Congreso, en la que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue duramente cuestionada por legisladores demócratas y enfrentó protestas dentro y fuera de la sala.

Según reportó Associated Press (AP), Noem justificó la intensificación de las redadas, deportaciones y restricciones migratorias, asegurando que Estados Unidos enfrenta “una amenaza real” por la presencia de extranjeros sin estatus legal.

“Lo que me quita el sueño es no saber quiénes están dentro de este país y cuáles son sus intenciones”, afirmó la funcionaria durante la sesión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

La audiencia, dedicada a analizar las amenazas a la seguridad nacional, derivó en un enfrentamiento político entre republicanos y demócratas.

Los aliados de Trump elogiaron a Noem por “mantener seguro al país”, mientras que la oposición la acusó de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos en la aplicación de las políticas migratorias.

El congresista demócrata Bennie Thompson, de Misisipi, criticó el uso de vastos recursos públicos para ejecutar “una agenda extrema” y pidió la renuncia de Noem.

Lo más leído hoy:

“Haga un verdadero servicio al país y dimita”, reclamó.

Protestas interrumpieron varias veces la sesión con gritos de “¡Shame on you!” (“¡Qué vergüenza!”) contra la secretaria, quien abandonó el recinto escoltada tras una primera parte de la audiencia celebrada a puerta cerrada.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha convertido la inmigración en uno de los pilares de su nuevo mandato, prometiendo deportaciones masivas, la ampliación del muro fronterizo con México y un aumento significativo del personal de control migratorio.

AP destacó que bajo la nueva administración, el número de detenidos en centros de inmigración se ha disparado, y las deportaciones incluyen casos de personas trasladadas a países donde no nacieron.

La Casa Blanca asegura que las medidas buscan “proteger la seguridad del país” y “restablecer la legalidad fronteriza”.

Durante la audiencia, los demócratas cuestionaron además el reciente caso de Kilmar Abrego García, un migrante deportado por error a El Salvador, cuya liberación fue ordenada por un juez federal mientras Noem comparecía ante el Congreso.

La funcionaria, sin referirse al caso, reiteró que “Estados Unidos está restaurando el orden migratorio y acabando con años de negligencia fronteriza”.

El Comité concluyó la sesión sin resoluciones concretas, pero con nuevas divisiones políticas sobre el alcance y la legalidad de las medidas migratorias impulsadas por el gobierno.