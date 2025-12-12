USCIS confirma la detención de un cubano en Tampa y deja claro el motivo del arresto

Vídeos relacionados:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó este jueves la detención de un ciudadano cubano en la ciudad de Tampa, Florida.

“Un ciudadano cubano con una orden judicial pendiente visitó nuestra oficina de Tampa. Contactamos a las fuerzas del orden local y la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough lo arrestó”, informó la agencia en un comunicado difundido en su cuenta oficial en Facebook.

La detención del cubano fue por un motivo claro para USCIS: tener una orden judicial de deportación pendiente. No revelaron la identidad de esta persona ni otros elementos de su caso.

Esta decisión se enmarca en una serie de operaciones coordinadas entre agencias federales, estatales y locales para reforzar la aplicación de las leyes migratorias en el país.

Ese mismo día, otros cuatro ciudadanos cubanos, convictos de delitos sexuales y con órdenes de deportación vigentes desde hace años, fueron arrestados en el condado de Palm Beach.

“Desempeñamos un papel clave en el arresto de cuatro delincuentes sexuales convictos en el condado de Palm Beach, Florida. Todos eran cubanos y se había ordenado su deportación del país hacía años”, precisó USCIS, sin revelar la identidad de los detenidos ni los detalles de sus antecedentes penales.

El comunicado tampoco aclaró por qué los individuos no cumplieron con las órdenes de deportación ni desde cuándo estaban vigentes, aunque advirtió que “su tiempo en Estados Unidos ha terminado”.

Las deportaciones de estos migrantes hacia Cuba enfrentan obstáculos debido a la negativa del régimen de La Habana a recibir a nacionales que cumplieron condenas en cárceles estadounidenses y salieron del país antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Ante esa situación, algunos cubanos con órdenes definitivas de deportación han sido trasladados a terceros países, pese a no tener vínculos familiares ni legales con ellos.