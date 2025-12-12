Audiencia clave en Miami podría cambiar el futuro de miles de cubanos con I-220A

Vídeos relacionados:

En un día decisivo para la comunidad migrante cubana, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta escucha este viernes los argumentos orales en el caso Labrada Chavarría vs. Fiscal General de Estados Unidos, una audiencia que podría cambiar el destino de miles de cubanos que entraron al país con el documento migratorio I-220A.

Los abogados defensores, entre ellos el reconocido Mark Prada, buscan demostrar que dos mujeres inmigrantes, fueron procesadas y documentadas de manera incorrecta al ser registrados con el formulario I-220A en lugar de recibir un parole formal, lo que les ha impedido beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano.

“La defensa intenta probar por qué estos migrantes fueron procesados de manera equivocada y por qué merecen el mismo trato legal que otros cubanos con parole”, explicó el periodista Alexis Boentes en redes sociales.

El caso fue presentado por-una de ellas de apellido Labrada Hechavarría- a quienesen base a una decisión previa ——, que estableció que el documento I-220Ay, por tanto, no otorga elegibilidad para la Ley de Ajuste Cubano.

La defensa, encabezada por el reconocido abogado de inmigración Mark Prada, argumenta que esta interpretación es incorrecta y que los cubanos que ingresaron durante la administración Biden fueron erróneamente clasificados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quedando en un limbo legal.

“El objetivo es que el tribunal reconozca que los portadores del I-220A tienen un estatus similar al parole y, por tanto, pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano”, explicó Prada en declaraciones previas.

Si el tribunal falla a favor de las demandantes, la decisión podría sentar un precedente histórico para decenas de miles de cubanos que cruzaron la frontera sur entre 2021 y 2023, y que recibieron un I-220A en lugar de un documento de parole.

La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, permite a los ciudadanos cubanos solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia física en Estados Unidos, siempre que hayan sido admitidos o se les haya otorgado parole.

Sin embargo, quienes poseen el I-220A han quedado excluidos debido a interpretaciones restrictivas de la ley por parte de la administración anterior.

El fallo aún podría tardar semanas o meses, pero la audiencia genera gran expectativa entre los cubanos dentro y fuera del país.

En Miami, grupos de inmigrantes y abogados se reunieron frente a la corte para expresar su apoyo y recordar que detrás del caso hay familias enteras que esperan una oportunidad de legalización.

“Esta decisión podría definir el camino hacia la residencia para miles de cubanos”, señaló Boentes. “Es un momento de esperanza, pero también de incertidumbre mientras se espera el veredicto”.