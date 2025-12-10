Cubana residente en EE.UU. revela qué ocurre en el aeropuerto al regresar de Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia reciente de viaje a la isla y aseguró que no enfrentó ningún problema con las autoridades migratorias al regresar, pese a los temores que circulan entre muchos emigrados sobre posibles consecuencias por visitar Cuba.
“No está pasando nada, señores. Yo me fui el sábado y regresé hoy martes, y lo único que me preguntaron cuando llegué al aeropuerto de Tampa fue a qué fui a Cuba, cuántos días estuve y que fui a ver a mi mamá”, relató la usuaria identificada como @marianelarodrigu795.
La mujer explicó que antes de obtener su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, había solicitado asilo político, pero cerró su caso una vez que recibió la residencia legal.
“Yo viajé a Cuba el año pasado, después de cerrar mi caso, y regresé sin problemas. Ahora en diciembre volví a ir, estuve con mi familia y no pasó nada”, comentó en el video.
De acuerdo con su testimonio, los oficiales de inmigración en Tampa simplemente le devolvieron sus documentos y le desearon un buen día.
“No están quitándole la residencia a nadie, ni deteniendo a nadie. Si usted quiere visitar a su familia o llevarles medicamentos, hágalo. Si no ha cometido ningún delito, no le va a pasar nada”, enfatizó la cubana.
Su mensaje ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios coinciden con su experiencia y otros advierten que cada caso migratorio es distinto y depende del historial legal y estatus específico de cada persona.
Preguntas frecuentes sobre el retorno de cubanos residentes en EE.UU. a Cuba
¿Qué ocurre al regresar a EE.UU. después de visitar Cuba?
En la mayoría de los casos, los cubanos residentes en EE.UU. no enfrentan problemas al reingresar, como lo demuestran varios testimonios en redes sociales. Sin embargo, las experiencias pueden variar según el historial migratorio de cada persona.
¿Es cierto que pueden quitarle la residencia a un cubano por visitar Cuba?
No hay evidencia de que estén retirando residencias por visitar Cuba. Los testimonios indican que mientras no se cometa un delito, no deberían existir problemas. No obstante, cada caso es único y puede depender del oficial de inmigración que lo atienda.
¿Qué preguntas suelen hacer los oficiales de inmigración en EE.UU. a los cubanos que regresan de Cuba?
Las preguntas más comunes son sobre el motivo del viaje, la duración de la estancia y si llevan algún producto para declarar. No suelen ser interrogatorios intensos, pero pueden variar dependiendo del caso.
¿Pueden los cubanos con residencia en EE.UU. regresar a Cuba sin problemas?
En general, los cubanos con residencia en EE.UU. pueden regresar a Cuba, especialmente si tienen razones familiares importantes. Sin embargo, deben estar conscientes de los requisitos de entrada y salida del país, como el uso obligatorio del pasaporte cubano.
