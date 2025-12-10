¡Una cubana en las pantallas de Times Square! Así la sorprendió su marido en el corazón de Nueva York

Una joven cubana vivió un momento inolvidable en Times Square, Nueva York, cuando su esposo la sorprendió con una gigantesca proyección de ambos en una de las icónicas pantallas luminosas del lugar.
En el video, compartido en TikTok por la usuaria @ivette.hernandez2, se puede ver la emoción de la joven al descubrir su imagen junto a la de su pareja en una de las pantallas más transitadas del mundo. La sorpresa la dejó sin palabras y visiblemente conmovida.
“Los hombres van y vienen, pero nunca pensé estar a mis 24 años en las pantallas del Times Square. Esta es la forma que mi esposo dice ‘te quiero’”, escribió Ivette junto al video, que rápidamente se ha viralizado entre los usuarios cubanos y latinos.
Las imágenes muestran a la pareja sonriente bajo el mensaje “Te quiero”, proyectado sobre una pantalla digital con el logo de TSX Entertainment, empresa que permite a los usuarios compartir mensajes personalizados en las pantallas de Times Square.
El gesto ha despertado todo tipo de reacciones entre los internautas, muchos de ellos aplaudiendo la creatividad y el romanticismo del joven cubano, que encontró una manera única de expresar su amor en una de las esquinas más famosas del planeta.
“Qué hermoso detalle, todos merecemos un amor así”, escribió una usuaria. Otros bromearon diciendo que después de un gesto así, “ya ningún regalo de cumpleaños podrá superarlo”.
Preguntas frecuentes sobre gestos románticos y sorpresas en Times Square
¿Cómo se puede proyectar un mensaje o imagen en las pantallas de Times Square?
Para proyectar un mensaje o imagen en las pantallas de Times Square, se puede utilizar el servicio de empresas como TSX Entertainment, que permiten a los usuarios compartir mensajes personalizados en estas icónicas pantallas. Este tipo de servicio es cada vez más popular para sorpresas románticas, aniversarios y otras ocasiones especiales.
¿Por qué las sorpresas románticas en lugares públicos se han vuelto tan populares?
Las sorpresas románticas en lugares públicos han ganado popularidad porque ofrecen una forma creativa y memorable de expresar sentimientos, generando un impacto emocional tanto en la pareja como en quienes presencian el momento. Gestos como proyecciones en Times Square o propuestas de matrimonio en playas son ejemplos de cómo se puede hacer una declaración de amor de manera grandiosa y pública.
¿Cuál es el impacto de estos gestos románticos en redes sociales?
Estos gestos románticos suelen tener un gran impacto en redes sociales, donde se comparten rápidamente y generan una amplia gama de reacciones emocionales. Las historias de amor auténticas y conmovedoras tienden a viralizarse, inspirando a otros y destacando la creatividad y el esfuerzo detrás de cada sorpresa. Esto se debe a que las redes sociales valorizan las experiencias personales y las conexiones emocionales.
