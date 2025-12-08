“Aquí hay más vacas que gente”: Cubano en Dakota del Sur relata su batalla diaria contra el frío

El tiktoker cubano Orlando Cruz está robándose las risas, y la empatía, de cientos de usuarios tras contar cómo es vivir “en un campo de Dakota del Sur”, un lugar donde, según él mismo dice, “hay más vacas que gente” y el frío parece tener vida propia.

En un video que mezcla humor, nostalgia y pura supervivencia caribeña, Cruz describe sus mañanas con una sinceridad que muchos inmigrantes cubanos reconocerán al instante.

Imagínate despertarte y lo primero que ves por la ventana es nieve… y lo segundo también es nieve. Y lo tercero, ¿qué ustedes creen? El abrigo, caballero, porque ya yo no aguanto más”.

El joven cuenta que el invierno en esa zona del norte estadounidense no da tregua, es tan serio que, asegura entre risas, hasta el carro se rebela. “Tú sales a calentar el carro y el carro te mira como: ‘hey, yo no voy a arrancar hoy’”.

Pero el clima no es el único desafío. El idioma también juega su propia partida. “Aquí la gente te habla tan rápido que uno se queda así… y lo único que puedes decir es: ‘I’m sorry’”, comenta Cruz, imitando el desconcierto de muchos recién llegados.

Aun así, el cubano afirma que la vida en Dakota del Sur tiene su encanto, señalando la amabilidad local. “Aquí la gente es tan amable que hasta el viento te saluda”, comenta, apuntando que la tranquilidad del campo le ha permitido adaptarse, aunque sin olvidar que en cualquier momento “uno se puede congelar”.

Lo más leído hoy:

Con el tono simpático que lo caracteriza, Cruz promete que, si logra sobrevivir al invierno, contará la segunda parte de su experiencia. “Mientras tanto, compárteme el video, caballero, a ver si crecemos en la comunidad”, pide al final.

Su testimonio refleja una verdad compartida por muchos cubanos en Estados Unidos: el choque cultural puede ser duro, el clima todavía peor, pero el humor y la resiliencia siguen siendo herramientas infalibles para seguir adelante, incluso entre vacas, nieve y un inglés que no siempre perdona.