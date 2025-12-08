“Aquí hay más vacas que gente”: Cubano en Dakota del Sur relata su batalla diaria contra el frío

El tiktoker cubano Orlando Cruz está robándose las risas, y la empatía, de cientos de usuarios tras contar cómo es vivir “en un campo de Dakota del Sur”, un lugar donde, según él mismo dice, “hay más vacas que gente” y el frío parece tener vida propia.
En un video que mezcla humor, nostalgia y pura supervivencia caribeña, Cruz describe sus mañanas con una sinceridad que muchos inmigrantes cubanos reconocerán al instante.
Imagínate despertarte y lo primero que ves por la ventana es nieve… y lo segundo también es nieve. Y lo tercero, ¿qué ustedes creen? El abrigo, caballero, porque ya yo no aguanto más”.
El joven cuenta que el invierno en esa zona del norte estadounidense no da tregua, es tan serio que, asegura entre risas, hasta el carro se rebela. “Tú sales a calentar el carro y el carro te mira como: ‘hey, yo no voy a arrancar hoy’”.
Pero el clima no es el único desafío. El idioma también juega su propia partida. “Aquí la gente te habla tan rápido que uno se queda así… y lo único que puedes decir es: ‘I’m sorry’”, comenta Cruz, imitando el desconcierto de muchos recién llegados.
Aun así, el cubano afirma que la vida en Dakota del Sur tiene su encanto, señalando la amabilidad local. “Aquí la gente es tan amable que hasta el viento te saluda”, comenta, apuntando que la tranquilidad del campo le ha permitido adaptarse, aunque sin olvidar que en cualquier momento “uno se puede congelar”.
Con el tono simpático que lo caracteriza, Cruz promete que, si logra sobrevivir al invierno, contará la segunda parte de su experiencia. “Mientras tanto, compárteme el video, caballero, a ver si crecemos en la comunidad”, pide al final.
Su testimonio refleja una verdad compartida por muchos cubanos en Estados Unidos: el choque cultural puede ser duro, el clima todavía peor, pero el humor y la resiliencia siguen siendo herramientas infalibles para seguir adelante, incluso entre vacas, nieve y un inglés que no siempre perdona.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos en Estados Unidos, específicamente en climas fríos
¿Cómo describe Orlando Cruz su experiencia viviendo en Dakota del Sur?
Orlando Cruz describe su experiencia en Dakota del Sur con humor y nostalgia, destacando el desafío del clima frío. En sus videos, muestra cómo se despierta rodeado de nieve y hace referencia a las dificultades de comunicarse en inglés rápido, además de resaltar la amabilidad de la gente local.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los cubanos en el norte de Estados Unidos?
Los cubanos en el norte de Estados Unidos enfrentan principalmente el intenso clima frío, que incluye nevadas y bajas temperaturas. Adicionalmente, el idioma es un reto significativo, ya que muchos encuentran difícil adaptarse al ritmo del inglés hablado rápidamente por los locales.
¿Qué elementos positivos encuentra Orlando Cruz en la vida en Dakota del Sur?
Orlando Cruz aprecia la amabilidad de la gente local y la tranquilidad del campo en Dakota del Sur. A pesar de los desafíos del clima y el idioma, destaca que la vida en esa región tiene su encanto y que la comunidad es acogedora.
¿Cómo enfrentan otros cubanos el clima extremo en Estados Unidos?
Muchos cubanos en Estados Unidos, como los que residen en Nebraska, enfrentan el clima extremo con humor y determinación. Algunos incluso animan a otros a mudarse, resaltando los beneficios económicos y la belleza del paisaje, mientras mantienen una actitud positiva a pesar del frío.
¿Qué recursos utilizan los cubanos para adaptarse a la vida en climas fríos de EE.UU.?
Los cubanos en climas fríos de EE.UU. utilizan el humor y la resiliencia como herramientas clave para adaptarse. Además, recurren a las redes sociales para compartir sus experiencias, lo que les ayuda a mantener el ánimo y a conectarse con otros en situaciones similares.
