La que lió esta cubana en una lavandería de EE.UU. y su reacción provoca debate en redes: "¿Tato, qué cosa es esto?"

Una cubana residente en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok después de protagonizar una divertida escena en una lavandería, al parecer por usar demasiado detergente en una lavadora industrial.

El video, publicado por la usuaria @yelkyslopez4, muestra a la mujer con un gran cubo de jabón líquido mientras observa cómo la espuma comienza a desbordarse por la puerta de la máquina, cubriendo casi todo el suelo del local.

En las imágenes se ve su sorpresa y desesperación, además de risas por los nervios, cuando nota que la espuma se extiende sin control, mientras otros usuarios de la lavandería observan la escena.

El clip acumula miles de visualizaciones y comentarios, divididos entre risas, empatía y reflexiones sobre la experiencia de los cubanos recién llegados al extranjero.

“Por Dios, primero tenías que meter la ropa dentro de la cubeta con el detergente y luego meterla a la lavadora, tírale otro poquito que le faltó y veo que te queda mucho en la cubeta todavía”, bromeó uno de los usuarios.

Sin embargo, otros salieron en defensa de la mujer:

“A mí no me da ninguna risa… pobre mujer, y todos cuando llegamos aquí pasamos por cosas así, y es porque en nuestro país no hay desarrollo ninguno. Quizás muchos de los que critican lavaban en Cuba con lavadora rusa”, comentó otra persona.

El incidente generó una ola de solidaridad entre los cubanos en el exterior, que recordaron lo difícil que puede ser adaptarse a la vida y las costumbres de un nuevo país, incluso en cosas tan simples como hacer la colada.

“Qué vergüenza, ya me ha pasado, pero nunca tan exagerado; por eso siempre estoy pendiente del suavitel”, escribió una internauta, entre risas y comprensión.

El video, bajo el lema de “Wash. Dry. Fold. Repeat.” (Lavar. Secar. Doblar. Repetir), refleja con humor y ternura las pequeñas anécdotas que forman parte del día a día de muchos migrantes cubanos en su proceso de adaptación.