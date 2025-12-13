Presidente de Bielorrusia indulta al Nobel de la Paz y a principales críticos del régimen

Vídeos relacionados:

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó este sábado al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y a dos de los principales líderes opositores encarcelados, María Kolésnikova y Víctor Babariko, según informó la organización de derechos humanos Viasna y un comunicado oficial reproducido por la agencia estatal BELTA.

La liberación se produjo tras consultas en Minsk durante los dos últimos días entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole, de acuerdo con Viasna.

En paralelo, la Presidencia bielorrusa anunció el indulto de 123 personas de diferentes nacionalidades, en una decisión que —según BELTA— se enmarca en acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que responde a la cancelación de sanciones vinculadas al sector del potasio/potasa.

Bialiatski, fundador y jefe de Viasna, había estado incomunicado durante largo tiempo tras ser trasladado en mayo de 2023 a la prisión número 9 de Gorki (región de Moguiliov), descrita por el texto como una cárcel “tristemente célebre” por sus duras condiciones.

El documento añade que Amnistía Internacional pidió insistentemente su liberación: el activista, de 63 años, padece enfermedades crónicas y aun así —según organizaciones de derechos humanos— fue obligado a trabajar seis días a la semana, además de ser enviado durante meses a celdas de aislamiento, con restricciones para recibir paquetes y medicinas.

Sobre María Kolésnikova, EFE indica que fue una estrecha colaboradora primero de Babariko y después de la candidata presidencial y líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya.

Fue detenida tras las protestas antigubernamentales de 2020, luego de que intentaran trasladarla por la fuerza a la frontera con Ucrania; sin embargo, rompió su pasaporte y se negó a ser deportada. En 2021 fue condenada a 11 años de prisión por conspirar para tomar el poder.

En el caso de Víctor Babariko, el documento lo describe como un banquero crítico del régimen que fue detenido durante la campaña electoral de 2020 antes de poder registrar su candidatura presidencial.

Entre los liberados, el texto menciona también a otros activistas de Viasna como Valiantsin Stefanovich y Uladz Labkovich, además del abogado Maxim Znak, la editora del portal Tut.by, Marina Zolatava, y el politólogo Alexandr Fiaduta.

Según Viasna, entre los extranjeros indultados figuran, entre otros, la lituana Maria Batalionak, el polaco Raman Haluza, la letona Ala Sakalenka, el japonés Nakanishi Masatoshi, la estadounidense Natallia Beslkaya y el australiano Aliaksandr Syrytsa.

La Presidencia bielorrusa sostuvo —según BELTA— que la medida abarca a ciudadanos condenados por delitos de diverso tipo, como espionaje, terrorismo y extremismo, y que busca acelerar una “dinámica positiva” en las relaciones con socios del país y contribuir a la “estabilización” en Europa.

El reporte añade que, desde el mes pasado, Lukashenko habría indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia.

Estos indultos se sitúan en el marco de la represión posterior a las protestas de 2020 por denuncias de fraude electoral y de la posterior multiplicación de sanciones tras el apoyo de Minsk a la campaña militar rusa en Ucrania.

Pese a los indultos recientes, organizaciones de derechos humanos afirman que más de un millar de presos políticos siguen encarcelados en Bielorrusia.