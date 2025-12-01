Cuba entre los países que más mercenarios aportan a Rusia en guerra de Ucrania

Vídeos relacionados:

Cuba se encuentra entre los principales países que aporta mayor número de mercenarios al ejército ruso en la invasión a Ucrania.

Entre los principales contribuyentes se encuentran Uzbekistán (2,715), Tayikistán (1,599), Kazajistán (1,190), Bielorrusia (1,338) y Cuba (1,028), informó el Centro ucraniano para Contrarrestar la Desinformación (CCD).

Sin embargo, el país que más aporta es Corea del Norte, con aproximadamente 12,000 reclutados.

En total, unos 18,000 extranjeros de 128 países han participado en la invasión desde 2022 como parte de las fuerzas rusas, atraídos mediante engaños, coerción o promesas de compensación económica, asegura la fuente.

“Rusia ha construido un sistema global para reclutar extranjeros, utilizando mecanismos fraudulentos y criminales”, se lee en el informe

Asimismo, alertan que el reclutamiento internacional forma parte de prácitca sistemática que involucra actores estatales y compañías militares privadas.

Las agencias reclutadoras se presentan bajo la fachada de empleo o programas culturales, enfocándose en poblaciones económicamente vulnerables.

Ciudadanos de decenas de países, desde Asia hasta África, han sido enviados al frente, donde muchos han muerto o han sido capturados, bajo este esquema.

Asimismo, el informe revela que, desde mediados de 2025, Rusia incrementó sus esfuerzos de reclutamiento en línea: uno de cada tres anuncios de contratos militares estaba dirigido a extranjeros, especialmente de Asia Central, África, Asia del Sur y Medio Oriente.

Se trata de la forma que ha encontrado el gobierno de Putin de compensar el elevado número de bajas y evitar una movilización nacional completa.

Entre 1,000 y 25,000 cubanos han sido enviados a Rusia para combatir en Ucrania.

Recientemente, trascendió que las autoridades ucranianas han logrado identificar los cuerpos de 39 cubanos fallecidos y aseguran que están dispuestas a seguir trabajando para determinar la identidad de más compatriotas y notificar a sus familias “qué ha pasado con estos hombres”, según explicó el diputado Maryan Zablotskiy, presidente del Comité Pro-Cuba Libre del Parlamento ucraniano, en una conferencia de prensa en Miami.

Zablotskiy detalló que, además de esos 39 identificados, hay “cientos de cubanos muertos” cuya identidad aún no ha podido determinarse.

Indicó que Ucrania mantiene cuatro prisioneros cubanos, a los que asegura se trata de forma humana, y planteó dos posibles vías para resolver su situación: intercambiarlos por prisioneros ucranianos en manos de Rusia o considerar su excarcelación por razones humanitarias si el gobierno cubano, en paralelo, libera a un grupo de presos políticos en la Isla.

El diputado subrayó también que, desde el inicio de la invasión, Rusia no ha solicitado en los canjes a combatientes extranjeros, solo a ciudadanos rusos, lo que deja a mercenarios de otros países en una situación de mayor vulnerabilidad. Según sus datos, el contingente extranjero más numeroso en las filas rusas es el cubano, de acuerdo con reportes de su cancillería.

Durante la conferencia, organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano, Zablotskiy mostró un listado compartido con el medio Cubanet que recoge 1.028 cubanos reclutados por Rusia, entre ellos los 39 fallecidos, aunque en su intervención llegó a mencionar un total de 41 muertos.

El documento detalla que solo tres cubanos murieron en 2023, mientras que 36 fallecieron en 2024, con edades comprendidas entre 23 y 58 años, lo que ilustra el perfil mayoritariamente joven de los reclutas.

Las revelaciones del legislador ucraniano se enmarcan en estimaciones más amplias de autoridades ucranianas y fuentes del exilio, que calculan que hasta 25.000 ciudadanos cubanos podrían haber sido reclutados por Rusia para combatir en la invasión, una cifra que dimensiona el alcance del fenómeno.

El incentivo principal es económico: de acuerdo con la revista Forbes, Rusia ofrece salarios en torno a 2.000 dólares mensuales, una suma descomunal frente a los 20 dólares que gana, en promedio, un trabajador en la Isla.

Sin embargo, detrás del gancho salarial se esconde una trama de engaños y explotación.

Se han documentado ofertas falsas de empleo civil en Rusia que, una vez en el país, terminan en la firma de contratos militares y envío al frente sin preparación ni información clara.

Muchos firmaron documentos en ruso sin traducción oficial, lo que los dejó en indefensión legal.

La Inteligencia de Defensa de Ucrania (HUR) interpreta el uso de combatientes extranjeros como una estrategia de bajo costo político para el Kremlin: si mueren reclutas de otros países, no hay prestaciones sociales que pagar ni presión de familiares rusos descontentos por el número de bajas.

En ese escenario, el video de un mercenario cubano que suplica no ir a Rusia ni firmar contratos para combatir en Ucrania se suma a los datos que emergen desde Kiev y desde el exilio: cientos de cubanos muertos, miles reclutados bajo promesas dudosas y familias en la Isla que no saben si sus hijos están vivos o muertos.