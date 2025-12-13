Ulises Toirac relata su evolución con la chikungunya: "Está sabrosona instalá"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac actualizó el jueves su estado de salud y, fiel a su estilo, lo hizo combinando ironía, transparencia y un humor ácido que no pierde ni en pleno proceso de recuperación.

En un post en Facebook, el artista aseguró que sigue “entero”, aunque la chikungunya continúa dándole batalla.

"Pa' los que han preguntado: ¡Estoy entero!", comenzó.

Según relató, el virus "está sabrosona instalá" en el cuello, los hombros y la columna, con un "cariño especial" por las hernias que padece entre las vértebras L4 y L5.

Describió que amanece con "100 % de carga" como si fuera una batería de móvil, pero a las nueve de la noche ya su cuerpo le exige apagarse: "Ponte a cargar que te vas de circulación".

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Toirac también informó que evoluciona favorablemente de la inyección intravítrea que le pusieron en el ojo izquierdo, un tratamiento al que se somete periódicamente para frenar el avance de la degeneración macular, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

Reveló que pasó dos días con muchos dolores y ardentía. Y añadió que, debido a la fotofobia que sufrió, llegó incluso a "agradecer" los apagones que "cortésmente la UNE me regaló en atención a mi estado".

No obstante, quiso cerrar la idea con una aclaración a la empresa: "Ya se acabó, UNE. ¿Me oíste?".

El comediante compartió además una anécdota sobre el cubo Rubik que aparece en la imagen que acompaña el post.

Según contó, se lo envió su fisioterapeuta cuando él preguntó cuánto tardaría en recuperarse de la chikungunya. La respuesta fue darle el objeto y decirle: "cuando puedas darle la primera vuelta a este tareco".

"Yo, que ni puedo sacar a orinar bien a mi inseparable vecino de los bajos", bromeó el actor, reiterando que la enfermedad sigue afectando su movilidad y energía.

Ulises cerró su mensaje dando las gracias a sus seguidores por la preocupación: "Estoy como el país", afirmó.

Un cuadro duro narrado con humor negro

A mediados de noviembre, Toirac confirmó que había contraído chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos que se ha vuelto frecuente en Cuba en medio de la actual crisis sanitaria.

"Caí finalmente. Ya estoy a la moda", dijo entonces, tras lo cual recibió cientos de mensajes de apoyo.

En un post posterior, convirtió su experiencia diaria con la enfermedad en un relato crudo y humorístico que tituló "Diario de un chikungunyano".

Allí describió dolores articulares incapacitantes, fiebre, agotamiento extremo y la sensación de que su cuerpo había envejecido décadas.

"Me gustaba cuando tenía 62 años. Tener 135 es una reverenda porquería", escribió.

Detalló situaciones cotidianas -levantarse para ir al baño, preparar café, bañarse o incluso desenroscar la cafetera- que se convertían en desafíos agotadores por el dolor y la debilidad.

Cada articulación protestaba, cada gesto derivaba en un esfuerzo monumental y hasta dormir ocurría “quiera uno o no”, por el cansancio extremo.

El humorista narró incluso cómo dependió de su perra Lía para poder preparar café, ya que ella debía sujetar la cafetera mientras él trataba de abrirla con manos debilitadas.

Su publicación, cargada de imágenes vívidas y humor negro, ilustró con claridad el impacto real del virus, que convierte la rutina diaria en un circuito de obstáculos dolorosos.

Hoy, aunque sigue lidiando con los síntomas, Toirac asegura estar recuperándose y mantiene intacta la ironía que lo caracteriza.