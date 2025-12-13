Ulises Toirac ironiza sobre la dolarización y el caos monetario en Cuba y propone el “pesolar”

El humorista reaccionó con sarcasmo al debate oficial sobre precios y pagos en dólares

El humorista Ulises Toirac volvió a sacudir las redes sociales al proponer irónicamente la creación del “pesolar”, una moneda ficticia con la que satiriza la confusión monetaria en Cuba tras recientes declaraciones oficiales sobre precios y pagos en dólares.

En una publicación en su perfil de Facebook, Toirac reaccionó al debate generado por el programa oficialista Mesa Redonda transmitido este jueves, y donde el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, se refirió al “increíble precio de la cerveza” y “el ʻhallazgoʼ de que un turista pueda comprar en un restaurante con dólares”.

Captura de Facebook/Ulises Toirac

A partir de ese contexto, Toirac propuso eliminar de una vez el peso cubano, “una moneda nacional que no vale en la nación” y también el dólar, que no es nacional “aunque quieran nacionalizarlo a la fuerza”.

“Les presento el pesolar”, escribió el humorista, acompañando el texto con una imagen caricaturesca de un billete de 100 dólares donde el rostro de Benjamin Franklin, uno de los Padres Fundadores de la nación estadounidense, es sustituido por el suyo propio, reforzando el tono burlesco de la crítica.

La publicación desató una cadena de comentarios igualmente irónicos. Algunos usuarios sugirieron nombres alternativos para la moneda, otros bromearon con su supuesto valor patrimonial y artístico, y varios aprovecharon para ridiculizar lo que consideran un análisis económico superficial por parte de las autoridades.

Imagen: Facebook/Ulises Toirac

No faltaron quienes imaginaron que con el “pesolar” finalmente sería posible comprar paneles solares, baterías portátiles o vacacionar en hoteles de lujo, una exageración que subraya el abismo entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.

El post de Toirac se inscribe en un contexto marcado por las recientes explicaciones de autoridades del gobierno sobre el nuevo sistema de gestión de divisas, defendido en la televisión estatal como un mecanismo para canalizar dólares hacia el presupuesto del Estado sin “dolarizar” la economía.

Para muchos cubanos, sin embargo, ese discurso confirma una realidad ya instalada, relacionada con la coexistencia caótica de monedas, tasas de cambio irreales y un peso cubano cada vez más devaluado.

Con humor y sarcasmo, Toirac volvió a poner el dedo en la llaga, convirtiendo en chiste lo que para la población es una experiencia diaria de precariedad y contradicción económica.

La víspera, el régimen cubano dispuso una nueva vuelta de tuerca en el proceso para la legalización de las transacciones internas en dólares y otras divisas extranjeras, mediante la promulgación del Decreto-Ley 113/2025 y un paquete de resoluciones complementarias del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central de Cuba (BCC).

Según el gobierno, el nuevo sistema busca ordenar y regular las operaciones en divisas, mejorar su control y definir las formas lícitas de acceso a moneda extranjera dentro del país.

Además, se pretende incrementar los ingresos en divisas a través de exportaciones e inversión extranjera y hacer más eficiente la gestión de esas divisas en la economía nacional.

La legalización permite a actores no estatales abrir cuentas bancarias en divisas, lo que les facilita importar, pagar servicios y realizar extracciones y transferencias. Esto incluye a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas, trabajadores por cuenta propia, artistas, creadores y productores agropecuarios, y personas naturales con tarjetas magnéticas y acceso a fondos del exterior.

Sin embargo, el contenido del decreto ley 113 revela una continuidad casi exacta con las políticas del exministro Alejandro Gil Fernández, recientemente juzgado por corrupción y espionaje.

Ambos modelos comparten el mismo discurso ideológico, el mismo enfoque centralizado y los mismos efectos de desigualdad y control estatal sobre las divisas.