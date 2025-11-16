“No nos callarán”: El mensaje del director de El Toque sobre su compromiso con Cuba

Vídeos relacionados:

El periodista cubano José Jasán Nieves Cárdenas, director del medio independiente El Toque, publicó este domingo un mensaje contundente en Facebook en el que vuelve a denunciar la escalada de hostigamiento del régimen y reafirma públicamente su compromiso político con la democracia en Cuba.

La declaración llega en medio de una ofensiva mediática sin precedentes, que incluye acusaciones de “terrorismo financiero”, intentos de fabricar causas penales y actos de repudio fuera de la isla.

Captura de Facebook/José Jasán Nieves Cárdenas

“Yo quiero el fin de la dictadura en Cuba. Yo trabajo por cambiar el régimen político existente y traer democracia, justicia y prosperidad a mi país natal”, escribió Nieves, en un texto donde asegura que el gobierno intenta silenciarlo mediante campañas de difamación y presiones a su equipo.

La declaración de Nieves ocurre días después de que el vocero oficialista Humberto López lo acusara en televisión nacional de encabezar un esquema de “terrorismo financiero”, supuestamente responsable de “deprimir el nivel de vida de los cubanos”. El presentador incluso sugirió abrir procesos penales contra miembros del medio e incluirlos en la “lista nacional de terroristas”.

Las acusaciones se sustentan, según el régimen, en el trabajo de El Toque monitoreando la tasa informal de divisa en Cuba, una referencia económica que millones de cubanos consultan a diario ante el colapso del sistema cambiario oficial.

El gobierno intenta responsabilizar a la plataforma por la inflación y la devaluación, pese a que la crisis actual deriva del fracaso del modelo económico aplicado durante décadas.

Nieves respondió señalando que el régimen lleva más de un año intentando fabricar un caso penal contra su equipo, recurriendo incluso a sesiones de interrogatorio en Villa Marista y manipulando testimonios para presentarlos como “pruebas” en televisión.

“No acepto órdenes”: la respuesta personal frente al acoso

En su mensaje, el director de El Toque asegura que no oculta sus posiciones políticas ni sus objetivos, pero rechaza que eso implique recurrir a la mentira o la manipulación.

“Tengo un problema con la autoridad, desde siempre. No acepto órdenes ni acato la disciplina militante”, afirmó, al tiempo que defendió el trabajo profesional y verificado de su equipo.

El periodista añadió que asume “todos los ataques” y recoge “todos los apoyos”, y que su mayor privilegio es la gente talentosa con la que trabaja. “No nos callarán”, concluyó.

Actos de repudio exportados: agresión en México

La hostilidad contra Nieves no se limita a Cuba. Hace unos días fue víctima de un acto de repudio en México, organizado por simpatizantes del castrismo vinculados al llamado Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.

Allí fue insultado, acusado de “financiar el terrorismo” y “sabotear la economía cubana”, y señalado de recibir “más de 500 mil dólares” para provocar el colapso económico de la isla.

El gesto, grabado en video y publicado por el propio periodista, generó indignación entre activistas y colegas, que denunciaron la exportación de las tácticas de intimidación que el régimen aplica dentro de Cuba.

Para Nieves, la ofensiva contra El Toque no es casual, sino que ocurre en medio del mayor deterioro económico que ha vivido el país en décadas.

A juicio del periodista, el régimen intenta culpar al periodismo independiente de una crisis que él mismo creó.

“Es la única forma que tiene el Gobierno cubano de responder ante las demandas ciudadanas por su incapacidad para gestionar la crisis”, escribió.

Mientras tanto, el medio que dirige continúa bajo amenaza de ser acusado de delitos inexistentes en la legislación cubana, como el denominado “terrorismo económico”.