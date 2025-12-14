Crece el desencanto de los latinos con Trump por la inflación y el aumento del costo de vida

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump enfrenta un creciente desgaste entre los votantes latinos que lo apoyaron en las últimas elecciones.

Según nuevos sondeos, uno de cada tres electores hispanos que lo respaldaron reconoce haberse arrepentido de su voto, reflejo del desencanto con su gestión económica y las promesas incumplidas.

De acuerdo con la agencia EFE, las encuestas fueron elaboradas por las organizaciones civiles Somos Votantes y Somos PAC, y presentadas durante una conferencia de prensa virtual.

Los resultados muestran que la mayoría de los votantes latinos responsabiliza al Partido Republicano por la frustración económica que atraviesan, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, el estancamiento de los salarios y el impacto negativo de los aranceles impuestos por la Administración Trump.

El estudio detalla que la popularidad del mandatario cayó a -26 puntos en el último trimestre, frente al -12 registrado a comienzos de año.

La aprobación general de su gestión se hundió hasta -28 puntos y su valoración económica se redujo a -30, alcanzando los niveles más bajos desde el inicio de su segundo mandato.

La fundadora y presidenta de Somos Votantes y Somos PAC, Melissa Morales, afirmó que no se trata de una caída pasajera, sino de un “colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra”.

Los analistas que participaron en la presentación señalaron que el desgaste es más visible entre los hombres latinos y los votantes jóvenes, dos grupos que resultaron decisivos para la victoria de Trump en 2024.

En contraste, los votantes independientes se han vuelto más reacios a respaldarlo y expresan un creciente rechazo a las políticas económicas del Partido Republicano.

El informe también resalta la percepción de desconexión entre el presidente y las prioridades de las familias trabajadoras.

La mitad de los votantes latinos considera que la inflación y el costo de vida deberían ser la principal preocupación del Gobierno, pero sólo un 14 % cree que Trump y su partido están concentrados en resolver esos problemas.

Además, dos de cada tres encuestados opinan que las tarifas comerciales promovidas por la Casa Blanca han sido perjudiciales al provocar un aumento general de los precios.

El 68 % de los hispanos entrevistados calificó la situación económica de Estados Unidos como “mala” y un 63 % piensa que está empeorando.

Este clima de pesimismo podría tener consecuencias directas en las elecciones legislativas de 2026, en las que se renovará por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La agencia EFE indicó que el desencanto latino con Trump y el Partido Republicano, que actualmente controla ambas cámaras del Congreso, podría desembocar en un vuelco político si la tendencia se mantiene.

En paralelo, la organización Americans for Tax Fairness presentó un informe que advierte que casi cinco millones de personas —entre ellas un millón de latinos— podrían perder su seguro médico si se eliminan los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, una de las principales reformas aprobadas en 2010 durante la presidencia de Barack Obama.

Este conjunto de factores económicos y sociales apunta a un escenario de creciente desconfianza entre la población latina, un electorado que se ha vuelto decisivo en el mapa político de Estados Unidos y que, según los estudios más recientes, parece estar enviando un mensaje claro de fatiga ante la falta de resultados del Gobierno republicano.

La creciente distancia entre Donald Trump y los votantes latinos se ha reflejado con claridad en encuestas recientes. Apenas uno de cada cuatro adultos hispanos mantiene una valoración positiva del mandatario, un retroceso considerable si se compara con el respaldo que recibió durante las elecciones de 2024.

Entre las principales causas de este giro están la economía, la percepción de abandono y la política migratoria, temas especialmente sensibles para esta comunidad.

El desencanto ha calado incluso en estados tradicionalmente conservadores como Florida, donde el apoyo a Trump entre los latinos también ha comenzado a erosionarse.

Uno de los factores que alimenta esa insatisfacción es el endurecimiento de las normas migratorias. La reciente decisión de recortar la vigencia de los permisos de trabajo para inmigrantes ha generado incertidumbre y temor entre miles de personas que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.

La medida, impulsada por el gobierno de Trump, ha sido interpretada como un nuevo golpe contra comunidades ya afectadas por la inflación y la precariedad laboral, en especial aquellas de origen latinoamericano.

En paralelo, el peso demográfico de los latinos en el país continúa creciendo. Uno de cada cinco estadounidenses se identifica hoy como latino, y los cubanos constituyen una de las comunidades más numerosas dentro de este grupo.

Sin embargo, el crecimiento no se ha traducido en una mayor representación política o en políticas públicas que reflejen sus intereses, lo cual contribuye al sentimiento de desconexión con el liderazgo republicano actual.