Uno de cada tres latinos se arrepiente de haber votado por Trump

Al menos uno de cada tres votantes latinos que apoyaron en las últimas elecciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se arrepiente de su decisión.

Según encuestas divulgadas por las organizaciones Somos Votantes y Somos PAC, y reportadas por EFE, el desencanto se atribuye, principalmente, a la situación económica y a promesas incumplidas.

Los sondeos, presentados este viernes en una rueda de prensa virtual, señalan que una mayoría de electores latinos responsabiliza al Partido Republicano por la frustración económica, citando el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios como factores centrales.

De acuerdo con los resultados, referidos por EFE, la popularidad del mandatario habría tocado en el último trimestre del año su punto más bajo, con una valoración de -26 puntos, frente a los -12 registrados en febrero.

En el mismo periodo, la aprobación de su gestión se situó en -28 y la de su manejo de la economía en -30, siempre según los datos expuestos por esas organizaciones.

La caída se reflejaría también en grupos considerados clave: el texto indica que los independientes se han vuelto “completamente reacios”, que el rechazo crece entre los jóvenes y que los hombres latinos —señalados como decisivos en su victoria de 2024— también se están distanciando del presidente.

“No se trata sólo de un mal trimestre para Trump entre los votantes latinos; sino de un colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra”, afirmó Melissa Morales, fundadora y presidenta de Somos Votantes y Somos PAC, citada en el documento.

Según los encuestados, las decisiones de Trump mostrarían una “desconexión” con las prioridades económicas.

Aunque uno de cada dos votantes latinos considera que la inflación y el costo de vida deberían ser prioridad presidencial, solo un 14% cree que él y su partido están enfocados en ese tema.

En particular, una de las medidas destacadas por la Administración Trump —los aranceles a otros países— es vista por la población latina como “un gran lastre”: dos de cada tres encuestados dijeron que les perjudica al aumentar los precios.

Además, un 68% calificó la economía de EE.UU. como “mala” y un 63% dijo que está empeorando.

Impacto político y advertencia sanitaria

El reporte de EFE sitúa estos datos a las puertas de las elecciones de medio mandato de 2026, cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y plantea que el desencanto latino podría influir en un eventual vuelco electoral.

En la misma rueda de prensa, la organización Americans for Tax Fairness (ATF) divulgó un estudio que, según el texto, advierte que casi cinco millones de personas —incluido un millón de latinos— podrían perder su seguro médico si expiran a final de año los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

No se trata del único sondeo de este tipo, una ola de encuestas recientes muestra que el apoyo de los votantes latinos —un bloque clave que ayudó a Donald Trump a ganar en 2024— está disminuyendo con fuerza.

Según un sondeo del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizado en octubre de 2025, solo el 25 % de los adultos hispanos tiene una opinión “algo” o “muy” favorable de Trump, frente al 44 % de principios de año.

La aprobación de su gestión entre los hispanos también se hunde: del 41 % en marzo al 27 % en octubre. Otra encuesta de UnidosUS, organización que representa a la comunidad latina, revela que aproximadamente el 70 % estima que el país va por el camino equivocado y responsabiliza a Trump.