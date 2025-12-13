Uno de cada tres latinos se arrepiente de haber votado por Trump

Vídeos relacionados:
Al menos uno de cada tres votantes latinos que apoyaron en las últimas elecciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se arrepiente de su decisión.
Según encuestas divulgadas por las organizaciones Somos Votantes y Somos PAC, y reportadas por EFE, el desencanto se atribuye, principalmente, a la situación económica y a promesas incumplidas.
Los sondeos, presentados este viernes en una rueda de prensa virtual, señalan que una mayoría de electores latinos responsabiliza al Partido Republicano por la frustración económica, citando el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios como factores centrales.
De acuerdo con los resultados, referidos por EFE, la popularidad del mandatario habría tocado en el último trimestre del año su punto más bajo, con una valoración de -26 puntos, frente a los -12 registrados en febrero.
En el mismo periodo, la aprobación de su gestión se situó en -28 y la de su manejo de la economía en -30, siempre según los datos expuestos por esas organizaciones.
La caída se reflejaría también en grupos considerados clave: el texto indica que los independientes se han vuelto “completamente reacios”, que el rechazo crece entre los jóvenes y que los hombres latinos —señalados como decisivos en su victoria de 2024— también se están distanciando del presidente.
Lo más leído hoy:
“No se trata sólo de un mal trimestre para Trump entre los votantes latinos; sino de un colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra”, afirmó Melissa Morales, fundadora y presidenta de Somos Votantes y Somos PAC, citada en el documento.
Según los encuestados, las decisiones de Trump mostrarían una “desconexión” con las prioridades económicas.
Aunque uno de cada dos votantes latinos considera que la inflación y el costo de vida deberían ser prioridad presidencial, solo un 14% cree que él y su partido están enfocados en ese tema.
En particular, una de las medidas destacadas por la Administración Trump —los aranceles a otros países— es vista por la población latina como “un gran lastre”: dos de cada tres encuestados dijeron que les perjudica al aumentar los precios.
Además, un 68% calificó la economía de EE.UU. como “mala” y un 63% dijo que está empeorando.
Impacto político y advertencia sanitaria
El reporte de EFE sitúa estos datos a las puertas de las elecciones de medio mandato de 2026, cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y plantea que el desencanto latino podría influir en un eventual vuelco electoral.
En la misma rueda de prensa, la organización Americans for Tax Fairness (ATF) divulgó un estudio que, según el texto, advierte que casi cinco millones de personas —incluido un millón de latinos— podrían perder su seguro médico si expiran a final de año los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
No se trata del único sondeo de este tipo, una ola de encuestas recientes muestra que el apoyo de los votantes latinos —un bloque clave que ayudó a Donald Trump a ganar en 2024— está disminuyendo con fuerza.
Según un sondeo del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizado en octubre de 2025, solo el 25 % de los adultos hispanos tiene una opinión “algo” o “muy” favorable de Trump, frente al 44 % de principios de año.
La aprobación de su gestión entre los hispanos también se hunde: del 41 % en marzo al 27 % en octubre. Otra encuesta de UnidosUS, organización que representa a la comunidad latina, revela que aproximadamente el 70 % estima que el país va por el camino equivocado y responsabiliza a Trump.
Preguntas frecuentes sobre el desencanto de los latinos con Trump
¿Por qué uno de cada tres latinos se arrepiente de haber votado por Trump?
El desencanto de los latinos que votaron por Trump se debe principalmente a la situación económica y a promesas incumplidas. Las encuestas de Somos Votantes y Somos PAC indican que los votantes responsabilizan al Partido Republicano por la frustración económica, citando el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios como factores centrales.
¿Cuál es el impacto del desencanto latino en las elecciones de 2026?
El desencanto latino podría influir en un eventual vuelco electoral en las elecciones de medio mandato de 2026. Estas elecciones renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Si persiste la tendencia de descontento, los demócratas podrían obtener una ventaja sustancial y preparar el terreno para 2028.
¿Cómo afectan las políticas económicas de Trump a la comunidad latina?
Las políticas económicas de Trump, como los aranceles, son vistas por la población latina como un gran lastre. Dos de cada tres encuestados dicen que estas medidas les perjudican al aumentar los precios. Además, el 68% califica la economía de EE.UU. como “mala” y un 63% dice que está empeorando.
¿Qué consecuencias tienen las políticas migratorias de Trump para los latinos?
Las políticas migratorias de Trump están generando tensiones en el mercado laboral y una ola de despidos entre trabajadores extranjeros. Esto podría frenar el crecimiento económico y agravar la escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. La salida forzada de miles de trabajadores extranjeros está afectando negativamente a la economía.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.