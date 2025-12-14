Una de las divisas más demandadas en Cuba da señales de cambio: Consulta las tasas actualizadas

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este domingo con señales mixtas: el dólar y el euro mantienen sus valores del día anterior, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) retrocede ligeramente, después de haber alcanzado su pico más alto en semanas.

Según el parte diario publicado por el medio independiente elTOQUE a las 6:05 a.m., las tasas se mantienen estables para el dólar y el euro:

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 14 Diciembre, 2025 - 06:05

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 485 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 295 CUP

La ligera caída de cinco pesos en el valor de la MLC marca una pausa tras su prolongado ascenso, que la había llevado el sábado a un récord de 300 CUP, cercano a su máximo histórico de 310 CUP, alcanzado a mediados de mayo de 2024.

Evolución de la tasa de cambio

Este ajuste no parece indicar un cambio de tendencia, sino una corrección natural del mercado informal, luego de varias jornadas de aumento continuo.

Durante el último mes, la MLC ha sido la divisa más volátil y demandada en Cuba. Su rápida apreciación estuvo impulsada por la creciente necesidad de saldo electrónico para comprar alimentos, medicinas y productos básicos en las tiendas en divisas, únicas donde el régimen mantiene un mínimo de abastecimiento.

Sin embargo, la reciente especulación en torno a una posible tasa oficial de referencia y las restricciones estatales al uso y acceso a las divisas según tipos de actores económicos podrían haber incentivado una breve revalorización excesiva, ahora ajustada por el propio mercado.

El dólar estadounidense se mantiene invariable en 440 CUP, un nivel de equilibrio aparente que refleja tanto la escasez de billetes físicos como la cautela de los operadores ante el aumento de la represión estatal contra el comercio informal de divisas.

Desde inicios de diciembre, el dólar se ha movido en una estrecha franja entre 435 y 445 CUP, lo que sugiere una estabilidad frágil más vinculada al miedo que a la confianza económica.

Por su parte, el euro conserva su cotización en 485 CUP, sin cambios desde el sábado, lo que confirma su actual estabilidad tras haber perdido algo de valor a finales de noviembre.

En un contexto de inflación persistente, apagones y carencias generalizadas, el mercado informal continúa siendo el termómetro más confiable del valor real del peso cubano, y hoy refleja una pausa en la escalada de las divisas, aunque sin señales de recuperación para la moneda nacional.