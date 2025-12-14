EE. UU. intensifica patrullas aéreas cerca de Venezuela y Trump anuncia inicio de operaciones terrestres

Vídeos relacionados:

Aviones de combate y plataformas de inteligencia de la Marina de Estados Unidos realizaron este viernes patrullajes aéreos cerca de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, elevando la tensión militar en el Caribe en medio de la creciente confrontación entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

Según datos de rastreo aéreo, dos cazas F/A-18E Super Hornet, uno de ellos identificado con el número de cola 166904, volaron en espacio internacional al norte de Curazao, en lo que el Pentágono describió como parte de una “operación de seguridad ampliada” contra redes del narcotráfico, según reporte de El Nuevo Herald.

Las misiones se enmarcan en la Operación Lanza del sur, ordenada por el presidente Donald Trump como extensión de la campaña naval lanzada en septiembre contra los cárteles de la droga y las rutas del narcotráfico en el área del Caribe y el Pacífico.

Washington sostiene que el objetivo de la ofensiva es neutralizar amenazas transnacionales y desmantelar al llamado Cartel de los Soles, una organización de tráfico de estupefacientes que, según Estados Unidos, es dirigida por Maduro y altos mandos militares venezolanos.

Caracas denuncia “intento de imponer una guerra”

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que los vuelos estadounidenses constituyen una “provocación deliberada” y un “intento de imponer una guerra en América Latina y el Caribe”.

Durante una ceremonia televisada, aseguró que la rendición “es una imposibilidad histórica” para Venezuela y advirtió que las acciones militares de Estados Unidos “pondrán en riesgo vidas estadounidenses”.

“Pretenden enviar de regreso a casa a jóvenes de su sociedad en bolsas negras y urnas”, dijo el general, acusando a Washington de utilizar el combate al narcotráfico como excusa para forzar un cambio de régimen.

El gobierno venezolano también protestó por la reciente incautación del petrolero Skipper, interceptado por la Guardia Costera estadounidense con 1.9 millones de barriles de crudo venezolano a bordo.

Caracas calificó el hecho de “robo descarado”, mientras funcionarios estadounidenses alegaron que la operación cumplió con sanciones vigentes y normas de derecho marítimo.

Trump promete acciones “en tierra”

Desde Washington, Trump defendió el incremento del despliegue militar y afirmó que la siguiente fase de la campaña “será terrestre”. “Detuvimos el 96 % de las drogas que entraban por mar. Ahora empezamos por tierra, y en tierra es mucho más fácil”, dijo, sin ofrecer detalles.

El mandatario aseguró que la ofensiva no se dirige contra un país específico, sino contra “personas horribles que traen drogas y matan a nuestra gente”, aunque Venezuela sigue siendo el foco principal de la presión estadounidense.

Con el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios destructores operando en la región, la crisis entra en una nueva etapa: Estados Unidos ha pasado del cerco naval a la amenaza de incursiones terrestres, mientras Caracas denuncia que el objetivo final de Washington es derrocar a Maduro.