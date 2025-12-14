Más donaciones y el pueblo no las ve: Martinica entrega toneladas de medicamentos, alimentos y ropa a Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Un donativo proveniente de Martinica arribó a Santiago de Cuba con un cargamento de 14.5 toneladas de medicamentos, alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.

El donativo proveniente de la localidad de Lamentin, Martinica, será destinado a apoyar a la población afectada por el paso del huracán Melissa, aseguró la prensa oficialista.

El envío incluye medicinas, artículos de aseo y juguetes para niños, algunos aportados por la cooperación médica de esa localidad y otros adquiridos gracias a donaciones económicas de ciudadanos martiniqueños, dijo Judith Laborieux, vicealcaldesa de la Seguridad Civil de Lamentin.

Por su parte, Yaneidis Hechavarría, presidenta del Consejo de Defensa Municipal aseguró que el “donativo contribuirá a paliar la compleja situación que enfrenta el municipio, especialmente en el sector de la salud”.

Los medicamentos serán distribuidos a las instituciones sanitarias y, a través de estas, llegarán directamente a la población, aseguró la funcionaria del régimen, quien agradeció el gesto.

Pero la realidad de las donaciones es otra. Cubanos denuncian ayudas que llegan incompletas, recursos que se entregan en mal estado o que nunca alcanzan a quienes realmente lo necesitan, mientras los trabajadores sociales administran los procesos con total opacidad.

Recientemente, una supuesta ayuda social a un anciano de 86 años en el municipio San Luis, Santiago de Cuba, desató una ola de indignación entre vecinos, familiares y usuarios en redes sociales, al evidenciarse de nuevo el fallido sistema de atención del Estado y el trato humillante que reciben las personas en extrema vulnerabilidad.

El caso lo denunció el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó que Roberto Flores Baños, residente en la comunidad de Leonor, Dos Caminos de San Luis, recibió una “donación” gestionada por una trabajadora social que consistía únicamente en una chaqueta desgastada y un pantalón viejo, ambos con manchas y roturas visibles.

Las imágenes difundidas muestran al anciano extremadamente delgado, sin zapatos, sentado en una silla de ruedas deteriorada en una casa muy pobre.

La denuncia en Facebook agrega que la trabajadora social exigió la firma de cuatro documentos, sin explicar su contenido ni permitir que fueran leídos con claridad.

A finales de noviembre, una madre afirmó que las donaciones de alimentos para niños y ancianos vulnerables no llegan a sus destinatarios en Santiago de Cuba, y que parte de esos recursos termina en manos de funcionarios y trabajadores sociales.

La mujer, Yurisleidis Remedios, denunció que los módulos alimentarios solo se estaban entregando a menores de 0 a 4 años, dejando sin ayuda a niños mayores, lo cual calificó como un “robo infantil”.