Joven cubana lucha contra la leucemia en EE.UU. y necesita apoyo económico

Vídeos relacionados:

La joven cubana Lisandra Moreno, de 30 años, fue diagnosticada recientemente con Leucemia Mieloide Aguda, una enfermedad agresiva que requiere un costoso tratamiento de quimioterapia en Estados Unidos.

Sus amigos han iniciado una campaña en GoFundMe para ayudarla a cubrir los gastos médicos y de vida mientras lucha por su recuperación.

“Lisandra comenzó hoy su quimioterapia y necesita nuestra ayuda”, se lee en la publicación de la campaña, que ya ha recaudado más de 6.300 dólares de los 13.000 solicitados.

La organizadora del GoFundMe, una amiga de la infancia de Lisandra, explicó que la joven vive en Nueva Jersey junto a su esposo, lejos de su familia, que permanece en Cuba.

“A los 30 años esperas que tu amiga te cuente cosas como que está embarazada o comenzó un trabajo nuevo, no que fue diagnosticada con leucemia”, escribió en el mensaje que acompaña la campaña.

La publicación describe a Lisandra como “una mujer dulce, tímida, leal y de profunda fe cristiana”, que siempre ha ayudado a los demás, pero ahora necesita el apoyo de todos.

Lo más leído hoy:

“Nunca pide nada, es de las que ora en silencio, pero ahora necesita nuestra ayuda para costear tratamientos, medicamentos para el dolor, renta y alimentos”, añade el texto.

Los organizadores piden donaciones y oraciones para acompañar a Lisandra en este proceso.

Además del GoFundMe, sus amigos en Cuba están recaudando fondos en una cuenta local para luego enviarlos mediante Zelle, debido a las dificultades de muchos cubanos para acceder directamente a plataformas internacionales, dijeron en comunicación con CiberCuba.

El tratamiento contra la Leucemia Mieloide Aguda implica varias rondas de quimioterapia intensiva, medicamentos específicos y hospitalizaciones frecuentes, lo que genera gastos elevados incluso con seguro médico parcial.

Lisandra y su esposo enfrentan actualmente dificultades económicas, ya que ambos están sin empleo debido a la situación médica.

La campaña está titulada “Ayuda urgente a Lisandra con leucemia”, y busca recaudar fondos para cubrir los costos médicos, el alquiler, la alimentación y otros gastos básicos mientras ella recibe su tratamiento.

También se pueden realizar donaciones dentro de Cuba a través de una cuenta habilitada por sus familiares y amigos, que posteriormente canalizan los fondos mediante Zelle hacia Estados Unidos.