Holguín bajo el lodo: Familias sobreviven entre colchones mojados y huecos en el piso

Vídeos relacionados:

Familias de zonas rurales de Holguín sobreviven literalmente entre el fango y a la intemperie tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias recientes, cuando muchas aún no se habían recuperado de los estragos del huracán Melissa.

Un recorrido del canal La Familia Cubana por comunidades de Holguín, como Yaguabo y Mayarí, muestra viviendas con pisos socavados, colchones destruidos, paredes arrancadas por el río y personas mayores tratando de moverse con bastones en casas donde ya ni el suelo es seguro.

En una de las casas visitadas, una anciana se desplaza con dificultad apoyada en un bastón.

Sus familiares cuentan que se cayó en un hueco abierto en el piso de la vivienda, un boquete que dejó el agua al penetrar con fuerza y levantar el terreno.

“Yo pensaba que estaba parejo, pero cuando fui quedé… me fui”, relata la mujer, mientras los visitantes le señalan el lugar donde se desplomó.

El agujero fue “rellenado” como se pudo, con tierra y planchas de zinc, pero sigue siendo un punto de peligro dentro de la casa, especialmente en las noches, cuando la oscuridad impide ver los bordes cortantes de los metales.

Lo más leído hoy:

La dueña de la vivienda explica que ahí vivían madre e hija, cada una con su cama.

Hoy solo queda un colchón “entripadito”, húmedo y deformado, salvado a medias del agua. “El otro colchón el río me lo desbarató completo y ya no servía. Ahora estamos yo y ella ahí”, cuenta, mientras enseña la marca que dejó la cama perdida.

Para poder sentarse, han tenido que cubrir los resortes con tablas y telas, en un intento precario de recuperar algo de descanso sobre un mueble todavía mojado.

Las paredes fueron arrasadas por la crecida. “Esto estaba cerrado… el río, al crecer, al no tener por dónde salir, viene para atrás y hace el hueco ahí”, explica la mujer, mostrando el punto donde el agua entró con más fuerza.

El equipo de La Familia Cubana describe la vivienda como una “casa súper afectada”, levantada prácticamente al borde del río.

En el entorno, otros relatan que ramas de árboles han caído sobre las personas, dejando heridos que, afortunadamente, “están bien”, pero que demuestran la vulnerabilidad de quienes lo perdieron casi todo.

En medio del fango, los donativos de alimentos y artículos básicos llegan como alivio momentáneo, aunque la sensación general es de incertidumbre ante cada nuevo aguacero.

Las imágenes y testimonios de Mayarí se insertan en un panorama más amplio de lluvias intensas y crecidas de ríos en el oriente del país.

En Holguín, las precipitaciones recientes dejaron 109 mm de lluvia, lo que provocó inundaciones y obligó a proteger los sistemas técnicos de abasto de agua para evitar daños mayores, según reportes de la prensa oficial local.

Más de 11.000 clientes de Sagua de Tánamo mantienen el servicio, mientras se monitorean los embalses, que se reportan en buen estado técnico.

En el este de Holguín continúa la evacuación de pobladores de zonas bajas por las crecidas de ríos en Sagua de Tánamo y Moa, que afectan diversas localidades, entre ellas el reparto Pedro Soto Alba (Ecrin).

El miércoles anterior, las intensas precipitaciones ya habían desbordado los ríos Sagua y Cabañas, obligando a evacuar de urgencia a cientos de familias en los municipios de Sagua de Tánamo y Moa, consideradas de las zonas más golpeadas por el huracán Melissa.

Mientras los partes oficiales hablan de embalses controlados, monitoreo y operativos de evacuación, las cámaras de quienes llegan con ayuda muestran a familias que, como las de Mayarí, siguen durmiendo en colchones húmedos, moviéndose sobre pisos rotos y viviendo con el río a escasos metros de la puerta, literalmente entre el fango y bajo las estrellas, con el miedo constante de que una nueva crecida termine de llevarse lo poco que pudieron salvar.