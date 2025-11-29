Fuertes lluvias provocan inundaciones en Morón, Ciego de Ávila

Fuertes lluvias provocan inundaciones en Morón

Sábado, 29 Noviembre, 2025 - 14:57

Inundaciones en Morón © Facebook/Ciego de Avila informa
Inundaciones en Morón Foto © Facebook/Ciego de Avila informa

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este sábado provocaron graves inundaciones en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, dejando calles anegadas y un considerable deterioro en las condiciones del tránsito local.

Imágenes publicadas por el medio local Ciego de Avila Información en Facebook dejan ver las calles inundadas.

Según informó el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), el evento está vinculado al avance de un nuevo frente frío que se aproximó desde el miércoles por la costa norte y que podría mantenerse activo, acompañado de vientos del noreste y un marcado descenso de las temperaturas.

Se espera que las lluvias cesen este fin de semana pero habrían dejado acumulados significativos en zonas del litoral norte, particularmente en Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

