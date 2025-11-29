Fuertes lluvias provocan inundaciones en Morón, Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este sábado provocaron graves inundaciones en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, dejando calles anegadas y un considerable deterioro en las condiciones del tránsito local.

Imágenes publicadas por el medio local Ciego de Avila Información en Facebook dejan ver las calles inundadas.

Según informó el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), el evento está vinculado al avance de un nuevo frente frío que se aproximó desde el miércoles por la costa norte y que podría mantenerse activo, acompañado de vientos del noreste y un marcado descenso de las temperaturas.

Se espera que las lluvias cesen este fin de semana pero habrían dejado acumulados significativos en zonas del litoral norte, particularmente en Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara.