Impactantes imágenes de Baracoa tras la crecida del río Miel

Las intensas lluvias que azotan desde la madrugada de este sábado la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, provocaron una nueva crecida del río Miel, dejando bajo el agua varias zonas bajas del municipio y reavivando el temor de los vecinos a otro desastre como los ocurridos en años anteriores.

Imágenes difundidas en redes sociales por el internauta oficialista Carlos Pérez muestran calles convertidas en ríos, viviendas anegadas y familias tratando de poner a salvo sus pertenencias .

De acuerdo con reportes ciudadanos compartidos por la página local Primada Visión, los barrios más afectados son Bohórquez (calles 7 y 9), Cabacú (calles 13 y 15), el Reparto Dap, Dos Caminos, la zona del Combinado Cárnico (Matadero) y Vega Larga.

En las publicaciones se advierte que “la situación en la Calle 7 de Bohórquez continúa crítica”, acompañadas de fotografías donde se aprecia el avance de las aguas sobre portales, patios y viales.

Algunos residentes denuncian que la crecida los sorprendió sin un plan de evacuación y sin apoyo inmediato de las autoridades.

Las imágenes muestran viviendas y escuelas repletas de charcos tras la inundación.

En Cabacú, en particular, se observan registros de agua en las calles y pasillos, lo que ha obligado a suspender actividades cotidianas mientras se evalúan los daños.

Entre las instalaciones afectadas se encuentran la ESBU Adriano Galano Coutín y el Campamento de Pioneros “8 de Octubre”, donde las inundaciones llegaron hasta los pasillos, además de provocar daños en cercas perimetrales.

Según el reporte, los Consejos de Dirección de estos centros y sus trabajadores ya iniciaron las labores de saneamiento e higienización para restablecer el funcionamiento “lo antes posible”, una vez que desciendan definitivamente los niveles del agua y se compruebe la seguridad de las áreas.

La crecida del río Miel también afectó el puente colgante de acceso a la comunidad de Vega Larga, estructura clave para el tránsito de vecinos y el transporte de suministros.

Aunque no se detallan daños estructurales profundos, el informe indica que el paso quedó comprometido durante el momento más intenso de la inundación.

En actualizaciones posteriores, las imágenes remitidas desde Cabacú muestran que los niveles del agua han bajado y que, de momento, no existe peligro para la población, según las autoridades del territorio.

Se asegura además que la situación está siendo atendida por las estructuras locales, mientras se mantienen la vigilancia y el seguimiento sobre la evolución del río y las condiciones meteorológicas.

Baracoa, conocida como la “Primada de Cuba”, ha sido en los últimos años una de las regiones más castigadas por las lluvias.

Comunidades como Boca de Miel permanecen prácticamente aisladas, con caminos destruidos, falta de electricidad y servicios básicos inestables, lo que hace que cada nuevo episodio de lluvia intensa reactive el miedo a quedar nuevamente incomunicados.

Vecinos señalan que las promesas oficiales de reparación y mejoramiento de infraestructura no se han cumplido, y que la combinación de un río que crece con rapidez y una infraestructura frágil convierte cada temporal en una amenaza a su seguridad y a sus medios de vida.

Mientras las autoridades locales insisten en que no hay peligro inminente, los residentes de Baracoa continúan compartiendo videos y fotografías de las inundaciones y de los trabajos de limpieza posteriores, como una forma de documentar el impacto de las crecidas y reclamar soluciones de fondo para una vulnerabilidad que, advierten, se repite año tras año sin respuestas estructurales.