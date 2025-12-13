Díaz-Canel quiere un Partido que venza la inercia y el burocratismo; en redes responden: “el freno de Cuba es el PCC”

Vídeos relacionados:

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que esa organización política debe transformarse para no frenar al país, pero sus palabras contrastaron con una ola de críticas ciudadanas que denuncian inercia, privilegios y desconexión con la realidad cotidiana.

Durante el XI Pleno del Comité Central del PCC, efectuado este sábado en La Habana y mediante videoconferencia, el también gobernante aseguró que en las condiciones actuales el burocratismo, el formalismo y la inercia no pueden seguir actuando como frenos.

Desde la perspectiva del trabajo partidista, sostuvo que es imprescindible “cambiar todo lo que deba ser cambiado” y fortalecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la sociedad, trascendió en algunos de los extractos de su intervención ante los participantes, publicados en el perfil de Facebook del PCC.

Captura de Facebook/Partido Comunista de Cuba

El mandatario afirmó que, sin una forma distinta de funcionar dentro del Partido, los debates del Pleno quedarían en “palabras vacías”.

En ese contexto, reiteró la idea de que, al ser el único partido legal, debe ser también “el más democrático”, y defendió una mayor participación popular, contacto permanente con la ciudadanía y mayor exigencia y transparencia en el desempeño de los cuadros.

Lo más leído hoy:

Díaz-Canel volvió a subrayar la “unidad” como garantía de la independencia y la soberanía del país, y llamó a intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional frente a lo que describió como una guerra económica y mediática.

Captura de Facebook/Partido Comunista de Cuba

Afirmó que resistir esas presiones constituye una victoria diaria y elogió la capacidad del pueblo cubano para soportar años de dificultades.

Sin embargo, el discurso oficial generó una reacción mayoritariamente crítica en redes sociales.

Comentarios publicados tras la divulgación del mensaje cuestionaron la repetición de promesas de cambio desde 1959 sin resultados visibles, la falta de austeridad y altruismo en los dirigentes, y la distancia entre el poder y las condiciones reales de vida de la población.

Varios usuarios señalaron que los llamados a la democracia y a la participación resultan vacíos en un contexto de partido único y crisis prolongada, mientras otros responsabilizaron directamente al PCC de la pobreza, la escasez y la emigración masiva.

Críticas a los privilegios de la élite gobernante, a la ausencia de apagones y carencias en la vida de los dirigentes, y a la falta de soluciones concretas dominaron el intercambio.

El contraste entre el énfasis oficial en la unidad, la resistencia y la épica, y el tono de hartazgo expresado por numerosos ciudadanos, volvió a evidenciar la brecha entre el discurso del poder y la percepción social en medio de una de las peores crisis que atraviesa el país.

El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) sesiona únicamente este sábado mediante videoconferencia, tras una decisión del Buró Político motivada por la aguda crisis sanitaria y escasez de combustible que tiene el país.

Durante la jornada, la dirigencia partidista promovió al general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) desde 2021, como miembro del Buró Político del PCC.