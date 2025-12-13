Díaz-Canel quiere un Partido que venza la inercia y el burocratismo; en redes responden: “el freno de Cuba es el PCC”

Vídeos relacionados:
El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que esa organización política debe transformarse para no frenar al país, pero sus palabras contrastaron con una ola de críticas ciudadanas que denuncian inercia, privilegios y desconexión con la realidad cotidiana.
Durante el XI Pleno del Comité Central del PCC, efectuado este sábado en La Habana y mediante videoconferencia, el también gobernante aseguró que en las condiciones actuales el burocratismo, el formalismo y la inercia no pueden seguir actuando como frenos.
Desde la perspectiva del trabajo partidista, sostuvo que es imprescindible “cambiar todo lo que deba ser cambiado” y fortalecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la sociedad, trascendió en algunos de los extractos de su intervención ante los participantes, publicados en el perfil de Facebook del PCC.
El mandatario afirmó que, sin una forma distinta de funcionar dentro del Partido, los debates del Pleno quedarían en “palabras vacías”.
En ese contexto, reiteró la idea de que, al ser el único partido legal, debe ser también “el más democrático”, y defendió una mayor participación popular, contacto permanente con la ciudadanía y mayor exigencia y transparencia en el desempeño de los cuadros.
Díaz-Canel volvió a subrayar la “unidad” como garantía de la independencia y la soberanía del país, y llamó a intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional frente a lo que describió como una guerra económica y mediática.
Afirmó que resistir esas presiones constituye una victoria diaria y elogió la capacidad del pueblo cubano para soportar años de dificultades.
Sin embargo, el discurso oficial generó una reacción mayoritariamente crítica en redes sociales.
Comentarios publicados tras la divulgación del mensaje cuestionaron la repetición de promesas de cambio desde 1959 sin resultados visibles, la falta de austeridad y altruismo en los dirigentes, y la distancia entre el poder y las condiciones reales de vida de la población.
Varios usuarios señalaron que los llamados a la democracia y a la participación resultan vacíos en un contexto de partido único y crisis prolongada, mientras otros responsabilizaron directamente al PCC de la pobreza, la escasez y la emigración masiva.
Críticas a los privilegios de la élite gobernante, a la ausencia de apagones y carencias en la vida de los dirigentes, y a la falta de soluciones concretas dominaron el intercambio.
El contraste entre el énfasis oficial en la unidad, la resistencia y la épica, y el tono de hartazgo expresado por numerosos ciudadanos, volvió a evidenciar la brecha entre el discurso del poder y la percepción social en medio de una de las peores crisis que atraviesa el país.
El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) sesiona únicamente este sábado mediante videoconferencia, tras una decisión del Buró Político motivada por la aguda crisis sanitaria y escasez de combustible que tiene el país.
Durante la jornada, la dirigencia partidista promovió al general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) desde 2021, como miembro del Buró Político del PCC.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y social en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel
¿Qué cambios propone Díaz-Canel en el Partido Comunista de Cuba?
Díaz-Canel propone que el Partido Comunista de Cuba (PCC) se transforme para no frenar al país, sugiriendo la necesidad de vencer la inercia, el burocratismo y el formalismo. Además, aboga por fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, y promueve una mayor participación popular y transparencia en el desempeño de los cuadros. Sin embargo, estas propuestas son vistas con escepticismo por los ciudadanos, quienes critican la falta de resultados concretos y la persistencia del partido único.
¿Cuál es la percepción ciudadana sobre el discurso de unidad y resistencia de Díaz-Canel?
La percepción ciudadana sobre el discurso de unidad y resistencia de Díaz-Canel es mayoritariamente crítica. Muchos ciudadanos consideran que el discurso está desconectado de la realidad y que la unidad proclamada no se traduce en mejoras tangibles. Se critica la repetición de promesas desde 1959 sin resultados visibles y la falta de soluciones concretas ante la crisis prolongada que enfrenta el país. Las redes sociales reflejan un tono de hartazgo y desconfianza hacia el gobierno, visto como el principal freno al desarrollo del país.
¿Cómo justifica Díaz-Canel las dificultades económicas de Cuba?
Díaz-Canel justifica las dificultades económicas de Cuba culpando a la "guerra económica" y mediática liderada por Estados Unidos, y no asume responsabilidad por las deficiencias internas. El mandatario utiliza la narrativa de un "país en guerra" para explicar el desabastecimiento, apagones y otros problemas. Sin embargo, esta explicación es criticada por muchos ciudadanos, quienes ven en la inercia y la gestión ineficaz del gobierno las causas principales de la crisis.
¿Qué reacciones ha generado el llamado a la democracia dentro del PCC?
El llamado a la democracia dentro del PCC realizado por Díaz-Canel ha generado escepticismo y críticas. El pueblo cubano percibe estas declaraciones como vacías e incongruentes en un contexto de partido único. Muchos ciudadanos consideran que la falta de elecciones libres y la represión de la disidencia contradicen cualquier noción de democracia real. Las redes sociales han sido un espacio donde se expresa el descontento y la frustración por lo que se percibe como una falta de compromiso con cambios genuinos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.