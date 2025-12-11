Conmoción: Encuentran sin vida a joven cubana que estuvo desaparecida en Illinois

Vídeos relacionados:

Claudia Mojarrieta Matos, una joven cubana de 21 años que había sido reportada desaparecida el sábado en el estado de Illinois, fue encontrada sin vida, y la policía mantiene bajo arresto a un hombre acusado de su asesinato.

La búsqueda de Mojarrieta comenzó el sábado 6 de diciembre, alrededor de las 4:35 a.m., cuando la policía de la ciudad de Elmhurst, ubicada en el condado de DuPage, recibió una llamada de un hombre que denunció su desaparición.

La persona informó que, alrededor de la 1 a.m., había dejado a la joven en la cuadra 600 de West Lorraine Avenue para que se reuniera con alguien, que posteriormente la policía identificó como Santino Ortiz, de 22 años.

Santino Ortiz, de 22 años.

Unos 15 minutos más tarde, el hombre que llevó hasta el lugar a Mojarrieta recibió una llamada de la joven, durante la que escuchó un forcejeo y su llanto, antes de que la comunicación se interrumpiera abruptamente. Entonces, regresó a la zona y, al no encontrarla, llamó al 911, confirmó la Fiscalía Estatal del Condado de DuPage.

Los investigadores identificaron al sospechoso, cuyo domicilio está ubicado en el bloque 600 de West Belden Avenue, sólo una cuadra al norte del sitio donde habían dejado a Mojarrieta esa madrugada.

El sábado en la tarde, Ortiz fue interrogado en el Departamento de Policía de Elmhurst y arrestado.

Según el informe de la fiscalía, el sospechoso supuestamente había solicitado servicios sexuales a la mujer y concertó un encuentro con ella en la avenida Lorraine.

La llevó a su garaje, donde la atacó: le golpeó la cabeza contra el suelo y la apuñaló varias veces con un cuchillo. Luego, envolvió su cabeza en una bolsa y metió su cuerpo en un contenedor de basura.

Las autoridades indicaron que, sobre las 8:00 a.m., Ortiz subió el cadáver a su camioneta y manejó hasta un área boscosa en Wadsworth, donde lo abandonó a unos 12 metros de la carretera.

El domingo, poco antes de las 6 p.m., la Oficina Forense del condado de Lake fue notificada de un macabro hallazgo. En una zona boscosa, próxima a las calles Adams y Delany, en la villa de Wadsworth, fue hallado un cadáver.

El forense identificó el cuerpo como el de Claudia Mojarrieta Matos, de 21 años, residente de Greenacres, Florida, cuya desaparición era investigada por la policía de Elmhurst.

La autopsia reveló la atroz manera en que el asesino arrebató la vida a Mojarrieta: la había apuñalado siete veces en la cara y la cabeza.

Ortiz compareció ante el tribunal el martes y está acusado de seis cargos de asesinato en primer grado, un cargo de robo a mano armada y un cargo de ocultamiento de una muerte homicida, todos delitos graves, informó la Oficina del Fiscal del Estado. El juez ordenó mantenerlo en prisión preventiva, sin derecho a fianza.

Su próxima audiencia en corte está fijada para el 5 de enero de 2026.

Consternación por el atroz crimen que truncó la vida de Claudia Mojarrieta Matos

El asesinato de Claudia Mojarrieta Matos, quien hasta hace poco había residido en Florida, ha causado profunda conmoción entre sus familiares y amigos.

Telemundo 51 recogió testimonios de personas allegadas. Desde Houston, Texas, una amiga cercana identificada como Sandra, quien la conocía desde Cuba, hizo declaraciones al canal televisivo.

Afirmó que fue una persona “de un corazón inmenso, muy humilde siempre, lo que ella no tenía, lo buscaba con tal de ayudarte a ti, ella se quitaba lo de ella”.

Sandrá expresó la consternación que la embargó tras enterarse del terrible desenlace: “Fue algo muy, muy, muy, muy duro”, confesó.

Lilian Infante, quien durante unos dos o tres meses le había rentado un apartamento en Greenacres, en el condado de Palm Beach, la calificó como una buena muchacha, noble, con “un corazón que no le cabía en el pecho”.

Aseveró que lo ocurrido “fue algo bien fuerte, superfuerte; yo nunca me imaginé que a ella le pudiera pasar algo así”.

El impacto del crimen también ha resonado en Illinois. El fiscal estatal del condado de DuPage, Robert Berlin, declaró que “la joven Claudia fue arrebatada en un acto de violencia brutal y sin sentido” y advirtió que “el tipo de violencia denunciada en este caso no será tolerada en el condado de DuPage”.

Berlin transmitió sus condolencias a los seres queridos de la víctima.

Mediante una campaña de recaudación de fondos se logró reunir el monto de dinero necesario para costear la repatriación a la isla de los restos de la joven cubana, con el propósito de que su madre y otros familiares puedan darle el último adiós, confirmaron personas allegadas.

Claudia Mojarrieta Matos era natural de Moa, Holguín.