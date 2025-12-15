Nuevo bajón del precio de la gasolina en Florida: Así se está vendiendo

Vídeos relacionados:

En plena recta final del año y cuando millones de personas se preparan para viajar por carretera durante las fiestas navideñas, la gasolina en Florida ha dado un nuevo respiro: el precio promedio ha caído a niveles no vistos desde mayo de 2021, ofreciendo un alivio significativo para los bolsillos de los conductores.

Con una reducción promedio de 12 centavos por galón en tan solo una semana, la mayoría de las estaciones del estado reportan precios por debajo de los 3 dólares, con promedios incluso por debajo de los $2.70 en algunas áreas del norte de Florida.

Una tendencia sostenida a la baja

“Los precios de la gasolina en Florida han bajado por tres semanas consecutivas”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA - The Auto Club Group, en un reciente comunicado de prensa citado por The Miami Herald.

“Si la tendencia actual continúa, quienes viajen en vacaciones encontrarán los precios de gasolina más bajos en años”, añadió.

En total, el precio promedio en Florida ha caído 31 centavos en los últimos 23 días, lo que representa un descenso significativo para quienes dependen del automóvil a diario o planean desplazamientos por carretera durante las celebraciones.

El domingo 14 de diciembre el precio promedio se ubicó en $2.81 por galón, lo que implica 11 centavos menos que la semana anterior.

Esta cifra también marca el precio diario más bajo desde mayo de 2021, lo que pone en perspectiva la magnitud de la caída.

Radiografía regional: ¿Dónde es más barata la gasolina?

AAA compartió el desglose de precios por regiones en Florida para el lunes 15 de diciembre, lo que permite tener una visión clara del panorama:

-Mercados más económicos:

Ciudad de Panamá: $2.66.

Pensacola: $2.67.

Crestview-Fort Walton Beach: $2.66.

Fort Myers y Bradenton/Sarasota: $2.73.Jacksonville: $2.78.

En el sur de Florida, el promedio de precios también ha descendido, aunque a un ritmo menor.

Miami-Dade: $2.83 (8 centavos menos que la semana anterior).

Fort Lauderdale: $2.83 (baja de 9 centavos).

West Palm Beach/Boca Raton: $2.91 (una significativa reducción de 16 centavos).

Mercados más caros:

West Palm Beach/Boca Raton: $2.91.

Naples: $2.85.

Gainesville: $2.87.

¿Qué hay detrás del bajón?

Desde una perspectiva nacional, el precio promedio en Estados Unidos también experimenta un descenso, situándose en $2.90 por galón, cinco centavos menos que la semana anterior.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, explicó que este fenómeno no solo responde a la estacionalidad del mercado, sino a factores estructurales que favorecen una baja sostenida:

“Por tercera semana consecutiva, el precio promedio nacional de la gasolina ha bajado, marcando nuevamente un nuevo mínimo en varios años”, afirmó De Haan.

“Justo antes de Navidad, el promedio nacional se encuentra en su nivel más bajo desde el 12 de marzo de 2021, lo que representa un ahorro semanal de casi 400 millones de dólares en comparación con esta misma época del año pasado”, añadió.

La tendencia responde, según el especialista, a la finalización del mantenimiento en las refinerías, que permite una producción cercana a máximos estivales.

A esto se suma una mayor oferta de crudo tras el aumento de producción de la OPEP, lo que ha presionado a la baja los precios del petróleo.

“La buena noticia es que la tendencia a la baja podría continuar hasta finales de 2025”, vaticinó De Haan, lo que abre una ventana de alivio prolongado para consumidores y sectores dependientes del transporte.

Más de seis millones de conductores lo agradecerán

Según las estimaciones de AAA, se espera que 7,5 millones de floridanos viajen durante estas fiestas, de los cuales 6,7 millones lo harán en automóvil. La caída del precio del combustible se convierte así en una buena noticia colectiva en vísperas de Navidad.

Quienes planean viajes largos encontrarán una diferencia tangible en sus gastos de combustible, en comparación con los niveles registrados en 2022 y 2023. Un tanque lleno de gasolina promedio en el estado puede significar ahorros de entre 5 y 8 dólares en relación con semanas anteriores.

Para quienes deseen maximizar el ahorro, aplicaciones como GasBuddy ofrecen información actualizada en tiempo real sobre las estaciones con los precios más bajos en el área.

Esta app también permite ver estaciones con o sin combustible disponible en función de los cambios en el suministro.

En resumen, Florida recibe el cierre del año con una inesperada baja sostenida del precio de la gasolina, que coincide con una de las temporadas de mayor movilidad.

Si bien los factores detrás de esta caída podrían cambiar en cualquier momento, la tendencia actual favorece tanto a los conductores locales como a quienes recorrerán largas distancias para reunirse con sus seres queridos.