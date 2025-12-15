Congresista cubanoamericano Carlos Giménez respalda decisión de Trump de enfocar deportaciones en criminales peligrosos

Vídeos relacionados:
El congresista cubanoamericano Carlos Giménez (republicano por Florida) respaldó públicamente la decisión de la administración del presidente Donald Trump de reorientar las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacia criminales violentos y delincuentes graves que representen una amenaza real para la seguridad pública en Estados Unidos.
En una declaración publicada en su página web oficial, Giménez calificó la medida como una “corrección de rumbo necesaria”, y subrayó que desde el inicio de su labor en el Congreso ha insistido en que los recursos federales deben concentrarse en los individuos más peligrosos.
“El paso correcto para proteger a las comunidades”
“Desde el primer día, he sido claro en que el Departamento de Seguridad Nacional debe enfocar sus recursos en criminales violentos y delincuentes graves que representan una amenaza real y creíble para la seguridad pública. Esta corrección en las prioridades de aplicación de la ley es el paso correcto”, afirmó el legislador sobre la noticia publicada por Fox News.
Giménez sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debe ser impulsada por inteligencia, enfocada en el crimen y centrada en la protección de las comunidades estadounidenses, en lugar de aplicar políticas indiscriminadas que, a su juicio, desvían recursos de los verdaderos riesgos para la seguridad nacional.
Agradecimiento a Trump y compromiso con el estado de derecho
El congresista agradeció al presidente Trump y a su equipo por adoptar la nueva directriz y reiteró su compromiso de supervisar que el DHS mantenga ese enfoque. “Continuaré trabajando para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional permanezca enfocado en remover a individuos peligrosos y en defender el estado de derecho”, señaló.
La decisión de la Casa Blanca se produce en medio de un intenso debate nacional sobre inmigración, seguridad fronteriza y deportaciones, y busca priorizar la expulsión de personas con antecedentes criminales graves, en lugar de migrantes sin historial violento.
Giménez, exalcalde del condado Miami-Dade, ha sido una de las voces más firmes dentro del Partido Republicano en favor de una política migratoria estricta pero focalizada, que combine control fronterizo con seguridad pública.
