Secretaria de Seguridad de EE.UU. afirma que están "devolviendo la cordura" al sistema de inmigración

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reforzó el mensaje de mano dura del gobierno de Donald Trump en materia migratoria, al publicar dos declaraciones en X en las que defendió las acciones de su departamento y agradeció la oportunidad de exponer ante legisladores las amenazas que, según ella, enfrenta el país.

En su primer mensaje, Noem aseguró que "bajo el liderazgo del presidente Trump" el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está desmantelando el crimen organizado transnacional, deteniendo el ingreso de drogas mortales y frenando la inmigración ilegal, devolviendo la "cordura" al sistema migratorio y protegiendo la infraestructura crítica de Estados Unidos frente a ciberataques.

"El pueblo estadounidense confía en que el DHS se mantendrá siempre alerta, ágil y receptivo. Nunca cederemos, nunca flaquearemos y nunca retrocederemos", añadió.

Un segundo tuit acompañó su mensaje, esta vez expresando gratitud por haber comparecido ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

"El DHS seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", subrayó.

Un mensaje alineado con una jornada marcada por la polémica

Las publicaciones de Noem llegan tras una audiencia especialmente tensa en el Congreso, donde la funcionaria compareció ante un subcomité para discutir amenazas globales a la seguridad nacional.

Durante su intervención, avivó el debate migratorio al afirmar que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza "están haciendo el trabajo de Dios", declaración celebrada públicamente por ICE.

Noem arremetió contra quienes critican las deportaciones y las operaciones de control migratorio, acusándolos de "defender a personas que violan la ley" y de poner en riesgo a los agentes.

Describió a los oficiales como "hombres y mujeres honorables" que protegen a sus comunidades y reprochó a los legisladores que se oponen a las políticas migratorias del gobierno.

ICE respaldó su postura difundiendo cifras sobre un supuesto aumento del 8,000 % en amenazas de muerte contra sus agentes y de más de 1,000 % en agresiones, argumentos que la administración usa para justificar una retórica cada vez más dura.

Audiencia crispada y protestas dentro del Congreso

Según Associated Press, la sesión ante el Comité de Seguridad Nacional derivó rápidamente en un enfrentamiento político.

Mientras los aliados de Trump elogiaron a Noem por "mantener seguro al país", los legisladores demócratas cuestionaron la legalidad y el impacto humanitario de las medidas, denunciando abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

"Lo que me quita el sueño es no saber quiénes están dentro de este país y cuáles son sus intenciones", afirmó la funcionaria durante la sesión de la Cámara de Representantes.

El congresista demócrata Bennie Thompson exigió directamente su renuncia: "Haga un verdadero servicio al país y dimita", reclamó.

La audiencia fue interrumpida varias veces por manifestantes que gritaban "¡Shame on you!" a Noem, quien tuvo que abandonar el recinto escoltada antes de continuar su comparecencia a puerta cerrada.

Las políticas migratorias bajo Trump vuelven al centro del debate

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha convertido la inmigración en uno de los ejes de su administración: deportaciones masivas, expansión del muro fronterizo y aumento del personal de control migratorio forman parte de su estrategia.

De acuerdo con AP, los centros de detención tienen ahora cifras de ocupación más altas, y se han reportado deportaciones de personas enviadas a países donde no nacieron.

Durante la audiencia en el Congreso, salió a la luz el caso de Kilmar Abrego García, un migrante deportado por error a El Salvador, cuya liberación había sido ordenada por un juez federal.

La secretaria evitó referirse al incidente, reiterando que el país está "restaurando el orden migratorio y acabando con años de negligencia fronteriza".

La sesión concluyó sin acuerdos, pero con una polarización aún más marcada respecto al rumbo migratorio del país.

En ese contexto, los tuits de Noem buscan reforzar su alineamiento con la agenda de Trump, subrayando un mensaje de firmeza que contrasta con las duras críticas y el ambiente de confrontación que dominó su paso por el Congreso.