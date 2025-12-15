Díaz-Canel: “El Caribe debe unirse para enfrentar la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela”

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a la unidad de los países del Caribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para enfrentar lo que calificó como una “pretensión hegemónica” de Estados Unidos contra Venezuela.

Durante su intervención por videoconferencia en la XXV Cumbre de la ALBA, Díaz-Canel exhortó a los gobiernos del bloque a “seguir luchando por un objetivo común: la unidad, la paz y la soberanía de nuestros pueblos”, y alertó sobre el actual contexto de tensiones en la región.

Según afirmó, el Caribe debe mantenerse vigilante ante lo que describió como una escalada peligrosa impulsada desde Washington, expuso la agencia EFE.

Críticas al despliegue militar estadounidense en el Caribe

El mandatario cubano condenó el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, al que calificó de “ostensible, exagerado e injustificado”, y sostuvo que representa una “deliberada amenaza de acción militar” contra Venezuela. A su juicio, este escenario revela un “propósito hegemónico y criminal” que debería poner en alerta a los gobiernos y pueblos del continente.

“Es un peligro que se debe denunciar de la forma más resuelta. Desde Cuba hoy, en esta cumbre de la ALBA, lo condenamos en los términos más firmes y categóricos”, enfatizó en declaraciones reproducidas por el portal web oficial del régimen.

Denuncia por incautación de un buque petrolero

Díaz-Canel también se refirió a la reciente incautación de un buque petrolero por parte de fuerzas estadounidenses, acción que calificó como “un acto de piratería y robo de los recursos del pueblo venezolano” y una grave violación del derecho internacional.

Según el gobernante cubano, la medida contraviene los principios de la libertad de navegación y del libre comercio, y no solo perjudica a Venezuela, sino que tiene implicaciones negativas para la comunidad internacional en su conjunto.

Respaldo explícito a Maduro y llamado a la “resistencia unida”

En línea con las intervenciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien propuso una “resistencia unida” frente a Estados Unidos, Díaz-Canel reiteró el “más firme respaldo” de Cuba a Venezuela y a su mandatario.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Caribe, marcado por operaciones militares estadounidenses, sanciones, incautaciones de embarcaciones y una retórica cada vez más confrontativa entre Washington y los gobiernos aliados de Caracas.

Maduro propone “misión energética” para sostener al régimen de Díaz-Canel ante colapso eléctrico en Cuba

Maduro propuso a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) crear una misión internacional de energía y electricidad para rescatar a Cuba –y su dictadura–, que atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente debido a las constantes averías en sus centrales térmicas y la falta de combustible.

Según reportó la agencia EFE, el dictador venezolano anunció la iniciativa durante la XXV Cumbre del bloque, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, donde afirmó haber comunicado a los países miembros la propuesta de crear una “Misión Internacional de Energía y Electricidad de Apoyo Especial para el Pueblo de Cuba”, inspirada —dijo— en la antigua Misión Milagro.

Aseguró que el objetivo sería respaldar “de manera extraordinaria” a la isla en su lucha “contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad”, sin ofrecer detalles concretos sobre el tipo de asistencia o los recursos implicados.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, apoyó de inmediato la propuesta y la calificó en la red X como una muestra de “solidaridad y cooperación entre pueblos hermanos”, destacando el papel del ALBA como un mecanismo de resistencia frente a Estados Unidos.

Cuba enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias en distintas regiones del país debido a la obsolescencia de sus plantas generadoras, la escasez de divisas y la falta de mantenimiento.

Según EFE, especialistas independientes atribuyen la crisis a la mala gestión estatal y a décadas de subinversión estructural en el sistema eléctrico nacional, controlado íntegramente por el Gobierno desde 1959.

El régimen de Miguel Díaz-Canel, por su parte, responsabiliza a las sanciones estadounidenses y al “bloqueo energético” de Washington, mientras las protestas por los apagones y la escasez de alimentos se multiplican en varias provincias.

La propuesta de Maduro busca reforzar la alianza política y económica entre Caracas y La Habana en un momento en que ambos gobiernos enfrentan presiones internas y externas, intentando mostrar cohesión regional frente a lo que consideran una “amenaza imperial”.