Vuelo de JetBlue estuvo a punto de colisionar con avión militar de EE.UU. frente a costas de Venezuela

Un vuelo de JetBlue que despegó de Curazao estuvo a punto de colisionar el viernes con un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. justo frente a las costas de Venezuela.

El piloto de JetBlue, que tuvo que detener su ascenso, culpó al avión militar por el incidente, según AP.

“Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba. Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo... No tienen su transpondedor encendido, es una locura”, dijo el piloto de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo a la que tuvo acceso la agencia de noticias.

Se trató del vuelo 1112 de JetBlue desde Curazao con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

“Acabamos de ver tráfico aéreo directamente frente a nosotros a menos de cinco millas de nosotros —quizás dos o tres millas— pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”, se escucha en la citada grabación.

Inquirido por AP, el coronel Manny Ortiz, portavoz del Comando Sur de los Estados Unidos, aseguró que estaban revisando el asunto.

“Las tripulaciones aéreas militares son profesionales altamente capacitados que operan de acuerdo con los procedimientos establecidos y los requisitos aplicables del espacio aéreo. La seguridad sigue siendo una prioridad, y estamos trabajando a través de los canales apropiados para evaluar los hechos relacionados con la situación”, comentó.

Este domingo, Derek Dombrowski, un portavoz de JetBlue, aseguró por su parte, que el incidente fue reportado.

Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”, comentó

En la citada grabación, se escucha al controlador responder al piloto: “Ha sido una locura con las aeronaves no identificadas dentro de nuestro espacio aéreo”.

EE. UU. intensifica patrullas aéreas cerca de Venezuela

El viernes, aviones de combate y plataformas de inteligencia de la Marina de Estados Unidos realizaron patrullajes aéreos cerca de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, elevando la tensión militar en el Caribe en medio de la creciente confrontación entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

Según datos de rastreo aéreo, dos cazas F/A-18E Super Hornet, uno de ellos identificado con el número de cola 166904, volaron en espacio internacional al norte de Curazao, en lo que el Pentágono describió como parte de una “operación de seguridad ampliada” contra redes del narcotráfico.

Las misiones se enmarcan en la Operación Lanza del sur, ordenada por el presidente Donald Trump como extensión de la campaña naval lanzada en septiembre contra los cárteles de la droga y las rutas del narcotráfico en el área del Caribe y el Pacífico.

Washington sostiene que el objetivo de la ofensiva es neutralizar amenazas transnacionales y desmantelar al llamado Cartel de los Soles, una organización de tráfico de estupefacientes que, según Estados Unidos, es dirigida por Maduro y altos mandos militares venezolanos.