Díaz-Canel compara a Trump con los piratas del Caribe tras incautación de barco venezolano

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel arremetió contra el presidente estadounidense Donald Trump tras la incautación de un buque petrolero venezolano en el Caribe, una operación que generó una fuerte reacción del Gobierno de Cuba, a donde Caracas enviaba el combustible.

El mandatario calificó la acción como un acto de "piratería" y acusó a Washington de comportarse como los corsarios que asolaron la región siglos atrás.

"En inédita afrenta a las normas internacionales, como en los tiempos de (Francis) Drake y (Henry) Morgan, Donald Trump acaba de lanzar a sus piratas sobre un petrolero de Venezuela, apoderándose sin pudor de la carga, como un vulgar ladrón", dijo.

Las declaraciones fueron realizadas durante el discurso de clausura de una reunión plenaria del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrada a puertas cerradas el sábado.

En su alocución, Díaz-Canel denunció lo que consideró una escalada de agresividad de Trump contra Venezuela, país al que La Habana reconoce como un aliado estratégico.

El dictador cubano no hizo más que repetir unas palabras previas de su amigo Nicolás Maduro, quien días antes aseguró que la operación estadounidense había inaugurado "una nueva era de piratería naval criminal en el Caribe".

Lo más leído hoy:

"Hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo, como piratas del Caribe, a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz", afirmó.

Según el líder venezolano, durante la intercepción del buque se produjo también el secuestro de tripulantes.

La postura de Cuba frente a la incautación del petrolero ya había quedado clara días antes.

El miércoles pasado, La Habana acusó a Estados Unidos de cometer un "acto de piratería" tras conocerse que el buque había sido confiscado frente a las costas de Venezuela.

De acuerdo con una investigación publicada por Axios, la embarcación transportaba crudo venezolano con destino a Cuba, siguiendo una ruta clandestina asociada al mercado negro energético.

Días después, el régimen castrista terminó admitiendo que el petróleo incautado tenía como destino final la Isla, al denunciar abiertamente que la operación estadounidense impide "los suministros de hidrocarburos a Cuba".

La operación fue ejecutada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra.

El buque, un VLCC con capacidad superior a las 320,000 toneladas, estaba bajo sanciones desde hacía años por su vinculación con redes ilícitas de transporte de petróleo venezolano e iraní.

Según Axios, parte del crudo habría sido revendido posteriormente por Cuba hacia mercados asiáticos, incluidos China, en esquemas que el medio relaciona con familiares de Raúl Castro.

Desde Estados Unidos, Donald Trump celebró abiertamente la captura del buque, al que describió como "el mayor jamás capturado".

Consultado por periodistas sobre el destino del crudo incautado, respondió en tono irónico que Estados Unidos se quedaría con el petróleo y bromeó con la posibilidad de seguir el recorrido del barco en helicóptero.

Funcionarios estadounidenses calificaron la operación como un "doble golpe", al afectar tanto las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro como el suministro energético que sostiene al régimen cubano.

Para amplios sectores de la población en la Isla, el episodio volvió a poner de relieve la dependencia de Cuba de estos cargamentos de petróleo para mantener en funcionamiento sus termoeléctricas y servicios básicos, en medio de una crisis energética prolongada.