Novia de Chocolate en shock tras veredicto de culpabilidad: No ha matado a nadie

Yelena Ramírez (i) y Chocolate y su abogado en el momento de conocer la sentencia (d)

Yelena Ramírez, novia del reguetonero cubano Chocolate MC, reaccionó con indignación tras el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado en Miami. Asegura que su pareja está pagando por algo que no hizo.

“Eso es una injusticia, lo que están haciendo con él. Porque como el verdadero asesino está tranquilamente ahí, y una persona que no mató a nadie, no es asesino… va a ser culpable”, dijo en declaraciones a Univision tras la audiencia, en clara referencia a Damian Valdez, pendiente de juicio por el asesinato de El Taiger.

El caso ha generado una fuerte reacción tanto en el entorno cercano del cantante de género urbano como en la comunidad musical cubana.

La figura polémica y explosiva del reguetonero vuelve a colocarse en el centro de una tormenta judicial que ahora podría costarle la libertad de por vida.

Culpable por incitar a matar

Yosvani Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, fue declarado culpable de instigación al homicidio en primer grado por un jurado compuesto por cuatro hombres y tres mujeres.

El proceso se desarrolló en un solo día bajo la supervisión del juez Milton Hirsch, del Tribunal de Circuito de Miami-Dade.

Lo más leído hoy:

La acusación se basó en un video donde el artista, desde la cárcel, pidió que mataran a Damian Valdez Galloso, acusado del asesinato del reguetonero El Taiger.

La fiscalía presentó ese material como prueba central. Chocolate reconoció que el video existía, pero negó que reflejara su verdadera intención:

“Reconozco que no me expresé debidamente, pero ese video no me da seguridad porque está editado”, dijo durante el juicio.

Tras oír el veredicto, el reguetonero golpeó la mesa con las manos. La reacción fue inmediata, tanto dentro de la sala como fuera, donde seguidores y allegados denunciaron lo que consideran un juicio desproporcionado.

La Diosa: “No es un asesino, es un enfermo”

Una de las voces más contundentes fue la de la cantante La Diosa, quien asistió al juicio como testigo, pero denunció entre lágrimas que no pudo declarar lo que había preparado.

“Tengo una frustración inmensamente grande. Hoy me tocó ser testigo del juicio de Yosvani, de Chocolate. Yo conozco a Yosvani hace más de 15 años, y lo haría mil veces si tuviera que venir más, pero estoy frustrada porque prácticamente no me dejaron hablar”, dijo en un video publicado tras salir del tribunal.

La artista no solo defendió a su colega, sino que puso sobre la mesa un ángulo que considera clave: la salud mental y el historial de adicción del reguetonero.

“Yosvani no es un asesino. Ha vivido bajo las drogas, con muchas crisis. Es un hombre enfermo que lo primero que debió recibir fue ayuda. No podemos pretender que una persona enferma actúe como alguien normal", aseveró

Sobre su comportamiento en redes sociales, dijo:

“Yosvani siempre ha sido un bullero, un payaso de red, pero jamás un asesino. Cada vez que hacía bulla era para llamar la atención, no para hacer daño”.

La Diosa terminó su mensaje con una súplica:

“Le pido a Changó, a Oshún y a mis antiguos que te ayuden, hermano. Que logres salir de esta y que aprendas de tus errores. Ojalá el juez sea justo. Yo sé que algún castigo vas a tener, pero cadena perpetua… eso no”.

Una sentencia pendiente y más cargos en el horizonte

La sentencia definitiva aún no ha sido emitida, pero Chocolate MC se enfrenta a la posibilidad de una cadena perpetua. Además, no es el único caso abierto que tiene. El artista arrastra otros cargos pendientes, incluido uno por intento de secuestro.

Para quienes lo defienden, el sistema se ha ensañado con un hombre vulnerable, dependiente de las drogas, y sin apoyo emocional ni psicológico.

Para la justicia, lo dicho en redes -por más irónico o impulsivo que suene- tiene consecuencias. Lo que Chocolate MC dijo, aunque no disparó un arma, fue suficiente para colocarlo en el banquillo como instigador de un crimen.

Mientras tanto, su novia Yelena insiste: “No mató a nadie”.