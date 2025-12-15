El Divo emociona a sus seguidores con un mensaje de gratitud y amor: "No tengo cómo agradecerles cada aplauso"

Eduardo Antonio conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje de gratitud y amor en sus redes sociales, a propósito de su show de cumpleaños este fin de semana en Flamingo Theater Bar de Miami en el que nuevamente su público estuvo allí para acompañarlo.
“Mis queridos amigos, muchas gracias por un día más conmigo. Mi padrino, Don Francisco, me puso un día El Divo de Cuba, de Placetas para el mundo. Y con mucho peso, con mucho orgullo y con mucho amor lo llevo”, expresó el cantante en un video publicado en sus plataformas digitales.
Con su característico carisma y sensibilidad, El Divo habló de los retos personales que enfrentó en 2025, un año que nunca olvidará: “Ha sido un año duro, muy duro. Pero también lleno de satisfacciones, de logros laborales y personales. Me encuentro feliz, dichoso y comprometido con mi historia, con mi pareja, con mi vida”.
El artista aprovechó la ocasión para agradecer el cariño incondicional de su público, colegas y amigos: “Cada aplauso es una bendición que me regalan día a día. Y con esas bendiciones tengo toda la fuerza para seguir adelante”.
En un momento especialmente emotivo, Eduardo Antonio recordó a sus padres, a quienes considera sus ángeles guardianes, y dedicó palabras de amor a su familia y a su esposo, el productor Roy García, a quien llamó “mi cómplice, amigo, amante y esposo”.
“Quiero agradecer a mi familia, a mi hermana Leticia, a mi hijo Eduardo Antonio Junior… y a alguien muy especial que siempre me maquilla el camino de la manera más linda: a Roy García, a quien le debo tanto y este show maravilloso que preparamos para ustedes”.
El Divo cerró su mensaje con una frase que desató ternura y aplausos entre sus fans: “Que siga la fiesta, que siga la noche, porque voy a seguir cumpliendo treinta y siempre y cuarenta y nunca. Los amo hasta el fondo de mi corazón.”
Con su habitual mezcla de humor, sinceridad y pasión, Eduardo Antonio reafirmó por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del espectáculo cubano.
Preguntas frecuentes sobre Eduardo Antonio, El Divo de Cuba
¿Por qué Eduardo Antonio es conocido como El Divo de Cuba?
Eduardo Antonio es conocido como El Divo de Cuba gracias a Don Francisco, quien le otorgó este seudónimo durante su participación en el programa Sábado Gigante. Este nombre lo ha acompañado a lo largo de su carrera, destacando su talento y carisma en el mundo del espectáculo latino.
¿Cuál fue el motivo del reciente mensaje de gratitud de Eduardo Antonio a sus seguidores?
Eduardo Antonio compartió un mensaje de gratitud y amor tras su show de cumpleaños en el Flamingo Theater Bar de Miami, donde expresó su agradecimiento por el apoyo constante de su público, colegas y amigos. En dicho mensaje, resaltó la importancia de cada aplauso que recibe, considerándolos una bendición que le da fuerza para seguir adelante.
¿Quiénes son las personas especiales mencionadas por Eduardo Antonio en su mensaje de agradecimiento?
En su emotivo mensaje, Eduardo Antonio mencionó a su familia, incluyendo a su hermana Leticia y su hijo Eduardo Antonio Junior. También dedicó palabras de amor a su esposo, Roy García, a quien considera su cómplice, amigo y amante, y reconoció el apoyo incondicional de sus padres, quienes considera sus ángeles guardianes.
