¡Cuesta más que un salario entero! Mira lo que pagó este cubano por su primer par de zapatos caros en Cuba

Un joven cubano conocido en TikTok como @elcubanitosinfiltro compartió un emotivo video en el que celebra la compra de su primer par de zapatos “caros” viviendo en Cuba, una realidad que muchos en la isla no pueden permitirse debido a los precios desorbitados y la profunda crisis económica que atraviesa el país.
“Me compré mi primer zapato caro viviendo en Cuba. Este lo compré hace tres meses y miren, ya está roto porque es de mal material”, explicó el creador de contenido mientras mostraba sus antiguas zapatillas desgastadas.
El joven contó que gracias al apoyo de sus seguidores y a las oportunidades que ha tenido con su trabajo en TikTok, pudo comprarse un nuevo par de zapatos por 27.000 pesos cubanos, el equivalente a unos 66 dólares estadounidenses, además de cuatro pares de medias por unos 4.000 pesos. En total, gastó cerca de 75 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos.
“Sé que muchos dirán que 66 dólares no es nada, pero para nosotros los cubanos es demasiado”, afirmó el influencer, destacando que un salario promedio en Cuba no supera los 4.000 o 5.000 pesos al mes, lo que hace imposible acceder a productos básicos o de calidad.
El creador también reflexionó sobre las familias que viven en condiciones más precarias:
“Gracias a Dios puedo comprarme esto por lo de TikTok, pero qué será de esas madres que tienen tres y cuatro hijos, que tienen que comprar zapatos para la escuela, para salir, mochilas y encima la comida que está súper cara. De verdad me pongo en el zapato de otra persona y debe ser muy duro”.
Su testimonio ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios coinciden en que el costo de la vida en Cuba es insostenible y que artículos tan simples como un par de zapatos o unas medias se han convertido en lujos.
La publicación del tiktoker refleja con crudeza la realidad de millones de cubanos que sobreviven en medio de la inflación, los bajos salarios y la escasez de productos básicos, una situación que el régimen no logra resolver pese a las continuas promesas de “actualización económica”.
Preguntas frecuentes sobre la situación económica en Cuba y el impacto en la vida diaria
¿Cuánto cuesta un par de zapatos en Cuba?
Un par de zapatos en Cuba puede costar alrededor de 27,000 pesos cubanos, lo que equivale a unos 66 dólares estadounidenses. Este precio es inalcanzable para la mayoría de los cubanos, dado que el salario promedio en la isla no supera los 4,000 o 5,000 pesos mensuales, lo que hace que productos básicos como los zapatos se conviertan en un lujo.
¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba a la compra de productos básicos?
La crisis económica en Cuba ha disparado los precios de productos básicos, haciendo que artículos cotidianos como alimentos y ropa sean difíciles de adquirir. El salario promedio no alcanza para cubrir necesidades básicas, y muchas familias deben elegir entre comprar comida o ropa. Esta situación se agrava con la inflación y el desabastecimiento.
¿Es posible vivir dignamente con el salario medio en Cuba?
Vivir dignamente con el salario medio en Cuba es extremadamente difícil. El salario promedio es de unos 6,649 pesos cubanos, lo que equivale a poco más de 16 dólares al cambio informal. Este monto es insuficiente para cubrir incluso una mínima parte de las necesidades básicas, como alimentación, vestimenta y productos de higiene.
¿Cómo se compara el costo de vida en Cuba con otros países?
El costo de vida en Cuba es desproporcionadamente alto en comparación con los ingresos de sus ciudadanos. Productos básicos como alimentos, ropa y artículos de higiene cuestan una parte significativa del salario mensual de un trabajador promedio. En muchos casos, los precios en Cuba son comparables o incluso superiores a los de otros países de la región, mientras los salarios son mucho más bajos.
