Tabacalera española relacionada con Habanos intenta desvincularse de empresario fugitivo buscado por el FBI

La Tabacalera española, accionista de la sociedad mixta Habanos S.A. junto a la estatal cubana Cubatabaco, anunció que está tomando medidas urgentes para cortar cualquier vínculo con el empresario británico-camboyano Chen Zhi, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido.

Según declaró a la agencia AFP un portavoz de Tabacalera, “se están tomando las medidas necesarias para garantizar que Chen Zhi quede completamente apartado de nuestras operaciones”.

La compañía también confirmó que se encuentra en proceso de reestructuración interna para excluirlo de forma definitiva, luego de que se revelara que Zhi, actualmente prófugo, es el accionista mayoritario de Allied Cigar Corporation, la matriz que controla a Tabacalera desde 2020.

Habanos S.A., responsable de la comercialización mundial de los puros cubanos, es una empresa mixta formada a partes iguales por Cubatabaco y Tabacalera, lo que convierte a la empresa española en una pieza clave del negocio tabacalero de exportación más valioso del país caribeño.

El escándalo: Un prófugo vinculado a los habanos

La alarma internacional se disparó cuando medios especializados y autoridades suecas revelaron documentos que vinculan directamente a Chen Zhi con el control de empresas clave en la cadena del habano cubano, a través de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.

El empresario, fundador del conglomerado Prince Group, está acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU. de liderar una red de trabajo forzado, estafas digitales y lavado masivo de capitales en el sudeste asiático.

También enfrenta sanciones del Reino Unido y bloqueos de activos por valor de más de 130 millones de dólares en Londres, además de incautaciones por 350 millones en Taiwán, Singapur y Hong Kong.

A través de esa estructura de control opaca, Zhi logró infiltrarse en Allied Cigar Corporation, y por tanto, en el corazón mismo del negocio global del tabaco cubano.

Confirmación: Zhi figura como “beneficiario efectivo”

La revelación más concreta surgió de un trámite regulatorio en Suecia. La empresa distribuidora Elite Trading Scandinavia, al registrar su estructura empresarial ante el ayuntamiento de Gotemburgo, entregó un organigrama que identifica a Chen Zhi como “beneficiario efectivo” de varias sociedades vinculadas a la cadena de distribución de puros.

Esa información fue compartida con la AFP por las autoridades municipales, y confirmada por Tabacalera a través de su portavoz.

El vocero añadió que los accionistas minoritarios de Allied Cigar desean comprar la parte de Zhi para cerrar definitivamente cualquier vínculo con él.

“La empresa realiza un proceso de reestructuración con el fin de excluir al Sr. Chen Zhi del grupo”, aseguró.

El impacto en el negocio: lujo, especulación y silencio

El dominio oculto de Zhi no solo tiene implicaciones legales o éticas. También alteró los precios y el funcionamiento del mercado asiático del habano.

Desde 2021, el valor de una caja de puros cubanos en Hong Kong se cuadruplicó, y las ediciones especiales se vendieron por sumas especulativas.

Según The Standard, la estrategia impuesta desde Asia fue clara: control de inventarios, escasez planificada y precios de lujo.

En paralelo, Habanos S.A. reportó en 2024 ingresos récord por 827 millones de dólares, gracias a esa política de posicionamiento como producto exclusivo, con especial énfasis en Asia-Pacífico, que representa ya el 24% de su facturación.

Todo esto, mientras Estados Unidos sigue siendo un mercado cerrado por el embargo.

¿Quién es Chen Zhi?

Aunque fue descrito por algunos medios como un "fugitivo chino", Chen Zhi tiene nacionalidad británica y camboyana, y una larga trayectoria como empresario influyente en el sudeste asiático.

Pero tras su fachada de joven magnate y filántropo, emergió otra realidad: redes criminales asociadas a estafas en línea, criptomonedas, y centros de detención clandestinos donde miles de víctimas eran forzadas a trabajar en complejos cerrados en Camboya, Myanmar o Laos, según informes de EE.UU. y el Reino Unido.

Los beneficios de esas actividades eran canalizados mediante plataformas como HuionePay, señalada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como uno de los mayores centros de lavado de dinero a nivel global.

Parte de ese capital terminó infiltrándose en sectores legales como el arte, los bienes raíces y, finalmente, el tabaco cubano.

Capitalismo de telaraña y habano manchado

El modelo utilizado por Zhi ha sido descrito por PANews como un “capitalismo de telaraña 2.0”: un sistema transnacional que combina estructuras offshore, criptomonedas y explotación humana, con el objetivo de blanquear dinero a través de negocios legítimos.

Durante años, esa red pasó desapercibida. Pero los documentos revelados en Europa y Asia, junto con las investigaciones de medios especializados, han reconstruido el esquema: firmas como Asia Uni Corporation, Instant Alliance y otras entidades opacas llevaban, una y otra vez, al mismo nombre: Chen Zhi.

Cuba guarda silencio

Mientras el escándalo se propaga, ni Habanos S.A. ni Cubatabaco han emitido declaraciones públicas.

Tampoco lo ha hecho el gobierno cubano, pese a que el negocio del habano es una de las principales fuentes de ingresos del país.

La revelación de que un prófugo internacional controlaba indirectamente el 50% del negocio ha generado inquietud tanto dentro como fuera del sector.

El dato más incómodo: China, principal destino de los habanos, fue durante años un mercado bajo influencia parcial del holding de Zhi, lo que pone en duda el nivel de control y supervisión sobre el negocio estatal cubano.

Tabacalera intenta cerrar filas

La actual gestión de Tabacalera -que perteneció a Imperial Brands hasta ser vendida en 2020 al consorcio Allied Cigar Corporation- asegura que está haciendo todo lo posible por romper vínculos con el empresario fugitivo.

Pero el proceso de reestructuración no ha concluido, y quedan aún preguntas sin responder sobre el grado de conocimiento previo que tenían los actores involucrados.

Mientras tanto, la historia de los habanos cubanos se ve entrelazada con una red criminal que utilizó el lujo y la tradición como fachada para operaciones financieras en la sombra.

El Cohíba encendido en un club privado en Shanghái puede haber pasado, sin que nadie lo supiera, por manos marcadas por el tráfico humano.