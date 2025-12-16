María Corina Machado sufre fractura en la columna durante su salida de Venezuela

María Corina Machado sostiene el diploma del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su arriesgada salida de Venezuela, una lesión que ha prolongado su estancia en Noruega mientras recibe evaluaciones médicas y sigue las recomendaciones de los especialistas.

Según reveló el diario noruego Aftenposten, citando fuentes cercanas a la dirigente, la fractura se produjo durante el trayecto marítimo que Machado realizó para escapar del país, en medio de condiciones climáticas extremas y tras atravesar numerosos controles militares.

Un viaje extremo que dejó secuelas físicas

De acuerdo con la fuente familiarizada con el caso, la lesión está directamente relacionada con el desgaste físico sufrido durante la huida. “El trayecto implicó cinco horas en una embarcación en mar abierto, bajo circunstancias muy intensas”, señaló el citado medio.

El cruce se realizó en una pequeña embarcación pesquera a través del mar Caribe, con fuertes vientos y oleaje elevado, tras superar al menos diez puestos de control militar dentro de Venezuela. Para evadir la vigilancia, Machado utilizó incluso una peluca como parte de su disfraz al abandonar su escondite en las afueras de Caracas.

Compromiso político intacto pese a la lesión

A pesar del diagnóstico médico, personas cercanas a la dirigente aseguraron que la fractura no impedirá su regreso a Venezuela en el futuro.

“Machado tiene la firme intención de volver al país. Sigue plenamente comprometida con su lucha política y democrática, aunque respetará las indicaciones médicas”, indicó una fuente citada por el sitio noruego.

Durante su estancia en Oslo, la opositora ha mantenido parte de su agenda pública, incluida una visita al Parlamento noruego, lo que demuestra su voluntad de continuar activa pese a las limitaciones físicas.

Un escape planificado durante meses

El viaje de Machado fue planificado durante casi dos meses por una red de colaboradores, según Aftenposten, y culminó con su salida hacia Curazao, desde donde continuó rumbo a Europa. De acuerdo con The Wall Street Journal, autoridades de defensa de Estados Unidos fueron informadas del trayecto para evitar cualquier incidente militar durante la travesía marítima.

La complejidad de la huida impidió que Machado llegara a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón y pronunció un discurso en nombre de su madre en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Silencio médico por confidencialidad

Aunque Aftenposten informó que Machado fue evaluada en el Hospital Universitario Ullevål, la institución declinó confirmar o desmentir la información.

“El hospital no puede responder a este tipo de consultas por razones de privacidad y confidencialidad obligatoria”, declaró su portavoz, Anders Bayer.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá Machado en Noruega ni dónde recibirá el tratamiento especializado para su lesión, mientras su compromiso con el futuro democrático de Venezuela permanece inalterable.