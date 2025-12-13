María Corina Machado a los cubanos: "La lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba"

La opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje a los cubanos y nicaragüenses en el que se comprometió a asumir la causa de la liberación de esos pueblos una vez que una Venezuela sea libre.

Las declaraciones se produjeron en Oslo, durante un intercambio con periodistas.

En ese contexto, Machado fue enfática al vincular los destinos políticos de los tres países bajo regímenes autoritarios en la región.

"Voy a decir algo sobre Cuba. La lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Nicaragua. Y todos los cubanos dentro y fuera de Cuba tienen que saber que una vez que Venezuela sea liberada, nosotros vamos a luchar por su libertad también", afirmó la dirigente.

"Y va a llegar. Venezuela será libre, Cuba será libre y Nicaragua será libre", agregó.

El mensaje, dirigido explícitamente a los cubanos tanto dentro como fuera de la Isla, fue hecho público en un momento de alta visibilidad internacional para Machado, quien viajó a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

La opositora ha convertido su discurso en un llamado regional contra sistemas represivos interconectados, e insiste en que los procesos políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de una misma dinámica de poder en América Latina.

Sus palabras adquieren mayor peso por el contexto en el que fueron pronunciadas.

La dirigente venezolana logró salir recientemente de su país tras permanecer 16 meses en la clandestinidad, evadiendo una orden de arresto del régimen de Nicolás Maduro.

Según revelaron fuentes diplomáticas al diario The Wall Street Journal, su salida se realizó mediante una operación secreta apoyada por Estados Unidos.

De acuerdo con ese reporte, Machado habría abandonado Venezuela en lancha desde la costa occidental hacia Curazao, desde donde fue trasladada en un avión privado rumbo a Oslo, con una escala técnica en Bangor, Maine.

A pesar del éxito de la operación, no pudo llegar a tiempo para la ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz, que finalmente recibió su hija, Ana Corina Sosa Machado, en su nombre.

El propio Comité Nobel reconoció que su traslado a Noruega fue "más complicado de lo previsto" debido a las amenazas contra su vida.

En Oslo, Machado fue recibida entre aplausos, abrazos y consignas de apoyo por parte de simpatizantes que coreaban "¡Libertad para Venezuela!".

La líder opositora ha utilizado este escenario internacional no solo para denunciar la represión y la crisis humanitaria en Venezuela, sino también para extender su mensaje a otros países de la región.

En sus intervenciones, ha reiterado que la lucha venezolana no se limita a un cambio interno, sino que tiene implicaciones más amplias para pueblos que, como el cubano y el nicaragüense, viven bajo gobiernos autoritarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la presencia de Machado en Oslo y advirtió que no le gustaría que el régimen de Maduro intentara arrestarla a su regreso. Trump calificó su reconocimiento con el Nobel de la Paz como un acto de justicia hacia quienes defienden la libertad.

Machado, por su parte, reafirmó su intención de regresar a Venezuela y continuar su lucha política. "Mi lucha no termina aquí. Volveré pronto, porque Venezuela merece libertad y justicia", expresó.

En ese marco, su mensaje a los cubanos resonó como una promesa y una declaración política de alcance regional: que la eventual liberación de Venezuela no será un hecho aislado, sino el inicio de una batalla compartida por la libertad en países que, según ella, comparten una misma realidad de represión y falta de derechos.