Cubana en EE.UU. advierte a quienes se quejan de vivir en Miami

La creadora de contenido cubana Yenly L Padrón, conocida en redes como @yenly_l_padron, publicó recientemente un video en el que envía un fuerte mensaje a los cubanos que residen en Estados Unidos y suelen quejarse de la vida en el exilio.

Mientras muestra el paso a paso de una receta de sopa de pollo y panecillos caseros, Yenly aprovecha para reflexionar sobre la gratitud y el esfuerzo.

En su discurso, la influencer critica la actitud de quienes “viven en Miami quejándose de todo”, recordándoles que las verdaderas dificultades están en la isla.

“Cubanos que viven aquí en Estados Unidos, esos que viven quejándose de todo, de que si el trabajo cansa, de que si el dinero no alcanza, de que si la vida es dura, déjenme decirles algo: dura está la vida en Cuba”, afirmó.

Con un tono firme y cargado de emoción, la joven describe las carencias que enfrentan las familias cubanas a diario.

“Duro es escuchar al estómago de un niño sonar de hambre y no tener nada que ofrecerle. Duro es ver llorar a una madre porque su bebé tiene fiebre y no hay medicina. Duro es pasar 20 horas sin corriente, sin agua, sin gas, sin esperanza.”

Lo más leído hoy:

Yenly contrapone esa realidad con las oportunidades que ofrece Estados Unidos, recordando que la libertad y el trabajo duro son privilegios que no deben darse por sentados.

“Tú estás en un país donde hay oportunidades, donde si trabajas, progresas, donde puedes estudiar, crecer, tener tu casa, tu carro, tu negocio… y aun así te quejas”, dice la creadora.

“Te quejas porque olvidaste lo que es vivir sin libertad, olvidaste lo que es tener miedo por hablar, olvidaste lo que es mirar a tus padres a los ojos y ver la resignación.”

El mensaje también apela al agradecimiento y al orgullo de ser cubano, incluso lejos de la tierra natal.

“Vivir en Estados Unidos es un privilegio, no es un castigo. Este país no te debe nada. Te abrió las puertas y ahora te toca a ti ganarte las oportunidades que te están regalando.”

En la parte final del video, Yenly invita a sus compatriotas a valorar el sacrificio y las raíces.

“Mientras tú te quejas, hay quien daría la vida por estar donde tú estás. Así que deja de quejarte y empieza a agradecer, porque cuando olvidas el sacrificio, también olvidas tu raíz. Y un cubano sin raíz es un alma sin patria.”

El video ha generado cientos de reacciones entre los cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales agradecieron el mensaje y coincidieron en que “a veces hace falta recordar de dónde venimos”.