Cubana en EE.UU. advierte a quienes se quejan de vivir en Miami

La creadora de contenido cubana Yenly L Padrón, conocida en redes como @yenly_l_padron, publicó recientemente un video en el que envía un fuerte mensaje a los cubanos que residen en Estados Unidos y suelen quejarse de la vida en el exilio.
Mientras muestra el paso a paso de una receta de sopa de pollo y panecillos caseros, Yenly aprovecha para reflexionar sobre la gratitud y el esfuerzo.
En su discurso, la influencer critica la actitud de quienes “viven en Miami quejándose de todo”, recordándoles que las verdaderas dificultades están en la isla.
“Cubanos que viven aquí en Estados Unidos, esos que viven quejándose de todo, de que si el trabajo cansa, de que si el dinero no alcanza, de que si la vida es dura, déjenme decirles algo: dura está la vida en Cuba”, afirmó.
Con un tono firme y cargado de emoción, la joven describe las carencias que enfrentan las familias cubanas a diario.
“Duro es escuchar al estómago de un niño sonar de hambre y no tener nada que ofrecerle. Duro es ver llorar a una madre porque su bebé tiene fiebre y no hay medicina. Duro es pasar 20 horas sin corriente, sin agua, sin gas, sin esperanza.”
Lo más leído hoy:
Yenly contrapone esa realidad con las oportunidades que ofrece Estados Unidos, recordando que la libertad y el trabajo duro son privilegios que no deben darse por sentados.
“Tú estás en un país donde hay oportunidades, donde si trabajas, progresas, donde puedes estudiar, crecer, tener tu casa, tu carro, tu negocio… y aun así te quejas”, dice la creadora.
“Te quejas porque olvidaste lo que es vivir sin libertad, olvidaste lo que es tener miedo por hablar, olvidaste lo que es mirar a tus padres a los ojos y ver la resignación.”
El mensaje también apela al agradecimiento y al orgullo de ser cubano, incluso lejos de la tierra natal.
“Vivir en Estados Unidos es un privilegio, no es un castigo. Este país no te debe nada. Te abrió las puertas y ahora te toca a ti ganarte las oportunidades que te están regalando.”
En la parte final del video, Yenly invita a sus compatriotas a valorar el sacrificio y las raíces.
“Mientras tú te quejas, hay quien daría la vida por estar donde tú estás. Así que deja de quejarte y empieza a agradecer, porque cuando olvidas el sacrificio, también olvidas tu raíz. Y un cubano sin raíz es un alma sin patria.”
El video ha generado cientos de reacciones entre los cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales agradecieron el mensaje y coincidieron en que “a veces hace falta recordar de dónde venimos”.
Preguntas frecuentes sobre los desafíos de los cubanos en el exilio
¿Por qué algunos cubanos en Estados Unidos se quejan de su vida en el exilio?
Algunos cubanos en Estados Unidos se quejan de su vida en el exilio debido a las presiones económicas y emocionales que enfrentan. Aunque disfrutan de más oportunidades, la vida en EE. UU. implica sacrificios significativos como largas jornadas laborales, deudas y gastos constantes, lo que puede llevar a un sentimiento de agotamiento y frustración.
¿Qué mensaje comparte Yenly L Padrón con los cubanos que viven en Miami?
Yenly L Padrón envía un mensaje de gratitud y reflexión a los cubanos que viven en Miami, recordándoles que las verdaderas dificultades están en Cuba. Subraya que Estados Unidos ofrece oportunidades y libertad que no deben darse por sentadas, y anima a sus compatriotas a valorar y aprovechar estas oportunidades en lugar de quejarse.
¿Cómo se comparan las dificultades en Cuba con las de los emigrados en EE. UU.?
Las dificultades en Cuba están marcadas por la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, mientras que los emigrados en EE. UU. enfrentan desafíos económicos y laborales. Sin embargo, en EE. UU. existen más oportunidades de progreso si se trabaja arduamente, lo cual no siempre es posible en Cuba debido a su situación económica y política.
¿Por qué algunos cubanos prefieren enviar dinero a Cuba en lugar de disfrutarlo?
Muchos cubanos en el extranjero prefieren enviar dinero a Cuba debido a la responsabilidad de apoyar a sus familias en la isla, que enfrentan situaciones económicas críticas. Este sacrificio es emocional y financiero, ya que priorizan el bienestar de sus seres queridos sobre su propio disfrute.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.