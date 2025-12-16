Demanda histórica: Trump reclama 10.000 millones a la BBC por un documental del 6 de enero

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda de 10.000 millones de dólares contra la BBC por la edición de un documental de la serie Panorama sobre su discurso del 6 de enero de 2021, que considera difamatoria y políticamente manipulada.​

Demanda por 10.000 millones contra la BBC

La querella se interpuso en un tribunal federal del sur de Florida y reclama 10.000 millones de dólares en daños, repartidos en 5.000 millones por difamación y otros 5.000 millones por supuesta violación de la ley de prácticas comerciales engañosas de Florida. Los abogados de Trump sostienen que la BBC difundió una representación “falsa, difamatoria, engañosa, denigratoria, incendiaria y maliciosa” del presidente en un documental emitido una semana antes de las elecciones de 2024, que habría buscado influir en el resultado electoral en su contra.​

El documental de Panorama en el centro del caso

La demanda acusa a la cadena pública británica de “trocear y empalmar” dos fragmentos distintos del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, separados por unos 55 minutos, para omitir pasajes en los que decía pedir calma y paz a sus seguidores. Según los letrados del presidente, ese montaje creó la impresión de que incitaba de forma directa al asalto al Capitolio, alterando el sentido de sus palabras y atribuyéndole expresiones que nunca pronunció.​

La respuesta y las disculpas de la BBC

La BBC ya había admitido previamente que la edición de esos clips fue un “error de juicio” y pidió disculpas a Trump, reconociendo que el montaje podía generar una impresión engañosa sobre su discurso. No obstante, la corporación sostiene que el error no constituye difamación ni una campaña deliberada contra el presidente, y ha dejado claro a varios medios británicos y estadounidenses que piensa defenderse con firmeza ante los tribunales.​

Debate legal y político

Juristas citados por la prensa estadounidense señalan posibles obstáculos procesales, ya que el documental se emitió en Reino Unido y el equipo de Trump intentará acreditar que el contenido también fue accesible en Florida a través de plataformas como BritBox y el uso de VPN. El caso se interpreta además como un nuevo capítulo de la confrontación de Trump con grandes medios públicos y privados, tras anteriores amenazas y demandas por “interferencia electoral” contra otras cadenas.​