Rapero cubano David “El Rojo” recibe asilo político en Estados Unidos

El rapero cubano David “El Rojo” Acosta obtuvo este viernes asilo político en una corte de inmigración de Miami, tras una audiencia de cuatro horas en la que presentó testimonio y evidencias de persecución, informaron fuentes vinculadas al caso.
De acuerdo con la información difundida en redes por la abogada de inmigración Liudmila Armas Marcelo, el artista logró demostrar ante la jueza que reúne los méritos para recibir protección en EE.UU., poniendo fin a su situación migratoria previa.
“Familia, estoy demasiado contento. Acabo de salir de mi corte de inmigración”, dijo entre lágrimas en un video, en el que agradeció a su defensa por el resultado del proceso.
El comunicado de felicitación destaca el trabajo de la paralegal Yakelin Caraballo, así como del equipo legal que “se batió durísimo” durante el interrogatorio fiscal y la exposición de pruebas. "¡Ya no soy I220A, ya no soy I220A!", gritaba El Rojo de la emoción.
“Con su testimonio e historial, El Rojo logró demostrar que merece la protección de este país”, señala la letrada Armas. "Cuando la jueza lo dejó hablar, tuvo que mandarlo a callar de lo bien que habló acerca de la persecución que él puede sufrir en Cuba".
El triunfo judicial llega tras meses de activismo político del músico en el exilio, con temas recientes como “Me Duele Cuba” y “I220A”, este último referido a su propia condición de inmigrante.
Su obra ha recibido el respaldo de figuras del exilio como Willy Chirino, quien lo invitó a presentarse en Miami junto a otros artistas, un gesto que el propio El Rojo calificó como un impulso clave para su carrera.
En un mensaje dirigido a su audiencia, el rapero agradeció a su familia, a sus seguidores y a los profesionales que llevaron el caso, e instó a quienes enfrentan situaciones similares a buscar asesoría especializada.
Con la concesión de asilo, el artista prevé continuar su labor musical y su activismo por la democracia en Cuba desde Estados Unidos.
El Rojo, junto a Néstor Meneses y el legendario Willy Chirino han unido su voz en una emotiva colaboración musical que tiene como centro la libertad de Cuba.
La canción refleja el dolor de un país marcado por la represión y la decadencia, así como la esperanza viva de millones que sueñan con una Cuba libre de dictadura.
Preguntas frecuentes sobre el asilo político de David "El Rojo" Acosta en EE.UU.
¿Por qué David "El Rojo" Acosta recibió asilo político en Estados Unidos?
David "El Rojo" Acosta recibió asilo político en EE.UU. tras demostrar persecución en Cuba debido a su activismo político y su música crítica contra el régimen cubano. Logró convencer a la jueza con su testimonio y evidencias presentadas, destacando los riesgos que enfrentaría si regresara a su país de origen.
¿Qué es el formulario I-220A y cómo afecta a los migrantes cubanos en EE.UU.?
El formulario I-220A es un documento que otorga libertad bajo palabra a los migrantes mientras esperan la resolución de su caso migratorio. Aunque permite permanecer temporalmente en EE.UU., no garantiza un estatus migratorio regular. Muchos cubanos enfrentan incertidumbre debido a este estatus, que puede complicar su proceso de asilo o residencia.
¿Cómo ha influido el activismo político en la carrera musical de David "El Rojo" Acosta?
El activismo político ha sido una parte integral de la carrera musical de David "El Rojo" Acosta. Sus canciones, como "Me Duele Cuba" y "I220A", reflejan su compromiso con la libertad y la democracia en Cuba, lo que le ha ganado el respaldo de figuras del exilio cubano, como Willy Chirino, y ha impulsado su reconocimiento en Miami.
¿Qué desafíos enfrentan los migrantes cubanos con el estatus I-220A en su camino hacia la residencia en EE.UU.?
Los migrantes cubanos con estatus I-220A enfrentan desafíos significativos debido a la falta de un estatus migratorio claro. Esto puede incluir dificultades para obtener residencia, el riesgo de detención por ICE, y la necesidad de presentar una defensa legal convincente en audiencias ante un juez de inmigración. La incertidumbre y la variabilidad en la aplicación de políticas migratorias complican aún más su situación.
