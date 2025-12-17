Arrestan a presentador cubano Frank Abel en el estado de Oklahoma: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

El presentador cubano Frank Abel Gómez Bernal fue arrestado en la madrugada del 14 de diciembre en el condado de Oklahoma, en el estado del mismo nombre, tras cometer una infracción de tránsito que desencadenó una serie de cargos adicionales.

La detención, registrada oficialmente en su ficha policial, expone una situación legal delicada, que podría tener consecuencias migratorias para el comunicador.

De acuerdo con los reportes disponibles, Gómez Bernal fue detenido pasada las tres de la madrugada por agentes del orden luego de realizar un giro hacia la izquierda con el semáforo en rojo, lo que constituyó la infracción de tránsito inicial.

Sin embargo, la situación se agravó en el momento de la inspección policial.

Durante el procedimiento, los oficiales constataron que el conductor manejaba con una licencia de conducir suspendida y que el seguro del vehículo se encontraba inactivo. La verificación de esta información dio paso a la formalización de varios cargos en su contra.

Ficha policial de Frank Abel (Fuente: oklahoma.arrests.org)

Lo más leído hoy:

La información fue confirmada públicamente por sus colegas Destino y Fernan en la más reciente emisión del pódcast Destino Tolk en YouTube, donde abordaron el tema con visible preocupación.

Destino fue el encargado de dar la primicia al público y explicó que se enteró de la situación a través de un mensaje urgente:

“Recibí un mensaje de Leonor, la hermana de Frank Abel a la cual le tengo mucho cariño y mucho respeto, donde me pidió que la llamara urgente […] y me da esta terrible noticia: Destino, mi hermano está preso”, contó el comunicador.

“Él estaba conduciendo, la policía lo paró, le pidió licencia y, al parecer, la licencia estaba vencida […] Ya saben cómo es Frank Abel, padece de los nervios y se resistió a la policía”, explicó Destino.

Fernan, por su parte, aportó más detalles sobre los cargos que enfrenta el locutor cubano:

“Enfrenta varios cargos, hizo un giro donde no se podía, estaba manejando con una licencia suspendida y con un seguro que estaba inactivo”, precisó.

También señaló que durante el proceso de arresto hubo resistencia: “Él interfirió con el oficial cuando estaba siendo procesado para su arresto, o sea, él se resistió al arresto”.

Ambos comunicadores insistieron en que Frank Abel no es una persona violenta y atribuyeron su reacción al pánico del momento.

“Frank Abel no es agresivo, parece que los nervios, sabiendo los problemas que tenía, su situación migratoria, se resistió, le dio pánico”, aclaró Fernan.

Estas reacciones habrían derivado en un episodio que sumó un cuarto cargo: resistencia al arresto.

De esta forma, la ficha de detención recoge un total de cuatro cargos:

-Giro indebido en la vía pública.

-Conducir con una licencia suspendida.

-Circular con seguro de automóvil inactivo.

-Resistencia al arresto.

La mayor preocupación expresada en Destino Tolk gira en torno a las posibles consecuencias migratorias del arresto. Según explicaron, temen que, una vez salga de custodia local, sea entregado a las autoridades migratorias federales.

“Tememos que cuando salga, la policía lo entregue a ICE, porque él tiene antecedentes de inmigración por su estatus de I-220A y está pendiente a corte”, advirtió Destino.

Aunque la ficha policial no especifica el monto de la fianza, Destino Tolk ha manifestado su disposición a colaborar económicamente para que pueda enfrentar el proceso judicial en libertad.

Una situación migratoria incierta

Frank Abel Gómez Bernal, quien actuamente tiene 46 años, emigró a Estados Unidos en 2022 tras abandonar Cuba con un pasaporte oficial.

Desde entonces, su situación migratoria ha sido irregular, lo que añade un componente de vulnerabilidad ante cualquier incidente legal.

Las autoridades migratorias suelen intervenir en casos donde los extranjeros incurren en delitos o infracciones, y esta detención lo colocaría en el radar de las agencias correspondientes.

Al cierre de este artículo, el presentador cubano continúa enfrentando cargos en el condado de Oklahoma.