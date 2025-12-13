Arrestan en Florida a cubano con historial de delitos graves pese a orden de deportación desde 2000

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano con un largo historial criminal fue arrestado en West Palm Beach, Florida, a pesar de haber recibido una orden de deportación hace 25 años.

La detención fue confirmada por Jeffrey Dinise, jefe del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien aseguró que el individuo permanecía ilegalmente en el país mientras acumulaba delitos graves.

Según informó Dinise en la red social X, agentes de la estación de West Palm Beach, en coordinación con la Patrulla de Carreteras de Florida, detuvieron al cubano, señalado como un “criminal reincidente”.

Su expediente incluye cargos por robo con fuerza, asalto y agresión, sustracción de más de 100 mil dólares y el secuestro de un menor, de acuerdo con las autoridades federales.

Pese a que había sido formalmente ordenado a abandonar Estados Unidos en el año 2000, el hombre continuó viviendo en el país de manera ilegal y, según el reporte oficial, siguió violando la ley durante más de dos décadas.

Las autoridades no revelaron su identidad, pero difundieron su imagen como parte de lo que denominan acciones de “tolerancia cero” contra extranjeros con antecedentes penales.

“Las alianzas entre agencias federales, estatales y locales son fuertes. La actividad ilegal no será tolerada”, afirmó Dinise, quien subrayó que el objetivo de estos operativos es retirar de las calles a personas consideradas peligrosas y reforzar la seguridad en las comunidades.

El arresto ocurre apenas días después de que la Patrulla Fronteriza informara la detención en el sur de Florida de una cubana con condena por homicidio involuntario, quien había cumplido 15 años en una prisión estatal y también había evadido una orden de deportación.

Ambos casos han sido presentados públicamente por las autoridades como ejemplos del endurecimiento de las acciones migratorias contra extranjeros con historial delictivo.

Estas detenciones se enmarcan en la ofensiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional y ejecutada junto a ICE y otras agencias federales, en un contexto de mayor presión migratoria y aplicación estricta de las leyes.