Arrestan en Florida a cubano con historial de delitos graves pese a orden de deportación desde 2000

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano con un largo historial criminal fue arrestado en West Palm Beach, Florida, a pesar de haber recibido una orden de deportación hace 25 años.
La detención fue confirmada por Jeffrey Dinise, jefe del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien aseguró que el individuo permanecía ilegalmente en el país mientras acumulaba delitos graves.
Según informó Dinise en la red social X, agentes de la estación de West Palm Beach, en coordinación con la Patrulla de Carreteras de Florida, detuvieron al cubano, señalado como un “criminal reincidente”.
Su expediente incluye cargos por robo con fuerza, asalto y agresión, sustracción de más de 100 mil dólares y el secuestro de un menor, de acuerdo con las autoridades federales.
Pese a que había sido formalmente ordenado a abandonar Estados Unidos en el año 2000, el hombre continuó viviendo en el país de manera ilegal y, según el reporte oficial, siguió violando la ley durante más de dos décadas.
Las autoridades no revelaron su identidad, pero difundieron su imagen como parte de lo que denominan acciones de “tolerancia cero” contra extranjeros con antecedentes penales.
Lo más leído hoy:
“Las alianzas entre agencias federales, estatales y locales son fuertes. La actividad ilegal no será tolerada”, afirmó Dinise, quien subrayó que el objetivo de estos operativos es retirar de las calles a personas consideradas peligrosas y reforzar la seguridad en las comunidades.
El arresto ocurre apenas días después de que la Patrulla Fronteriza informara la detención en el sur de Florida de una cubana con condena por homicidio involuntario, quien había cumplido 15 años en una prisión estatal y también había evadido una orden de deportación.
Ambos casos han sido presentados públicamente por las autoridades como ejemplos del endurecimiento de las acciones migratorias contra extranjeros con historial delictivo.
Estas detenciones se enmarcan en la ofensiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional y ejecutada junto a ICE y otras agencias federales, en un contexto de mayor presión migratoria y aplicación estricta de las leyes.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos con historial delictivo en EE. UU.
¿Por qué fue arrestado el ciudadano cubano en West Palm Beach, Florida?
El ciudadano cubano fue arrestado por tener un largo historial criminal, incluyendo cargos por robo con fuerza, asalto y agresión, sustracción de más de 100 mil dólares y secuestro de un menor, a pesar de tener una orden de deportación desde el año 2000.
¿Qué acciones está tomando Estados Unidos con respecto a los inmigrantes con antecedentes penales?
Estados Unidos está intensificando las operaciones para localizar y expulsar a inmigrantes con antecedentes graves, como parte de una ofensiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias, en un contexto de mayor presión migratoria y aplicación estricta de las leyes.
¿Qué obstáculos enfrenta Estados Unidos para deportar a cubanos con antecedentes penales?
Uno de los principales obstáculos es la negativa del régimen cubano a aceptar a nacionales que cometieron delitos y cumplieron condenas en cárceles estadounidenses, especialmente aquellos que salieron de Cuba antes de los acuerdos migratorios de 2017.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno estadounidense frente a la negativa de Cuba de recibir a sus ciudadanos deportados?
Estados Unidos ha optado por deportar a algunos cubanos a terceros países, a pesar de que no tengan vínculos familiares o legales con ellos, como resultado de la negativa de Cuba a recibirlos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.