Régimen cubano carga contra la Unión Europea por prorrogar sanciones a aliados de Maduro

Vídeos relacionados:

El régimen cubano arremetió este martes contra la Unión Europea tras su decisión de extender por un año las sanciones impuestas a 69 funcionarios y aliados del mandatario venezolano Nicolás Maduro, medida que se mantendrá vigente hasta el 10 de enero de 2027.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó en la red social X un mensaje donde calificó la prórroga de las sanciones como “contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas”.

Asimismo, acusó al Consejo de la UE de servir a “los intereses agresivos y neocolonialistas de Estados Unidos”.

“Rechazamos la prórroga de sanciones y medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea contra Venezuela, que son contrarias al Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Estas acciones persiguen aumentar la presión contra el gobierno de la Revolución Bolivariana y Chavista y sirven a los intereses agresivos y neocolonialistas estadounidenses”, escribió Rodríguez.

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunido en Bruselas el 15 de diciembre, acordó mantener las restricciones contra figuras del régimen chavista por “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela”.

Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio europeo y la prohibición de viajes a los países miembros. Además, se mantienen el embargo de armas y la restricción de equipos utilizados para la represión interna.

Lo más leído hoy:

El comunicado del Consejo subraya que las medidas buscan “apoyar una solución negociada y democrática a la crisis venezolana” y que su levantamiento dependerá de “avances tangibles en materia de derechos humanos y Estado de Derecho”.

El respaldo de La Habana al régimen de Maduro no es nuevo. Tanto el gobernante Miguel Díaz-Canel como Rodríguez Parrilla han manifestado públicamente su apoyo al líder chavista, incluso frente al bloqueo petrolero total impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

En declaraciones anteriores, Díaz-Canel expresó: “Nuestro enérgico rechazo al bloqueo naval del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Apoyamos firmemente al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar”.

El régimen cubano, dependiente del petróleo venezolano para sostener su sistema energético en crisis, ha denunciado reiteradamente las sanciones estadounidenses y europeas como “medidas coercitivas ilegales”, aunque los organismos internacionales y gobiernos democráticos las consideran una respuesta necesaria a las violaciones de derechos humanos cometidas por el chavismo.

La Unión Europea mantiene desde 2017 sanciones contra funcionarios venezolanos implicados en represión, corrupción y fraude electoral.

Su extensión coincide con una etapa de alta tensión entre Caracas y Washington, luego de que Estados Unidos intensificara la presión para forzar la salida de Maduro del poder.

Mientras tanto, Cuba continúa siendo uno de los principales aliados políticos y estratégicos del chavismo y beneficiándose del suministro de crudo subvencionado, a pesar del deterioro económico en ambos países.