Rocío Monasterio a Bruno Rodríguez: "Vete buscando un país comunista que te dé asilo"

Vídeos relacionados:

La cubano-española Rocío Monasterio arremetió públicamente contra el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla tras un pronunciamiento de este en la red social X sobre la situación en Venezuela.

En un mensaje directo y contundente, Monasterio acusó al régimen cubano de violar sistemáticamente los derechos humanos y cuestionó que el gobierno de La Habana se pronuncie sobre ese tema mientras mantiene a su propio pueblo sumido en la miseria y la represión.

"Miles de cubanos hoy muriéndose de hambre, de enfermedad o pudriéndose en una cárcel por simplemente cantar 'Patria y Vida' y se atreve Bruno Rodríguez Parrilla a hablarnos de violación de derechos", escribió Monasterio.

"Los derechos humanos de los cubanos son los que habéis violado vosotros los castristas durante 65 años de dictadura. Vete buscando un país comunista que te dé asilo…", agregó.

El mensaje de Monasterio fue en respuesta a un tuit del ministro de Relaciones Exteriores cubano, en el que rechazó el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre un bloqueo naval contra Venezuela.

Rodríguez Parrilla calificó la medida como una "gravísima violación del Derecho Internacional" y denunció lo que describió como una escalada de agresión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Lo más leído hoy:

También expresó el "total y firme apoyo" de Cuba a Nicolás Maduro y su gobierno.

La reacción de Monasterio se produce en medio de una nueva escalada de tensiones regionales tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer un bloqueo petrolero total contra Venezuela.

Trump acusó al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar los recursos energéticos para financiar actividades criminales como narcotráfico y trata de personas, y calificó al régimen venezolano como ilegítimo, llegando incluso a designarlo como una organización terrorista extranjera.

El anuncio incluyó también un endurecimiento de la política migratoria y un aumento de las deportaciones de ciudadanos venezolanos.

En reacción, el gobernante Miguel Díaz-Canel expresó públicamente su respaldo a Maduro y rechazó la medida anunciada por Washington, alineándose con el discurso del gobierno venezolano, que anunció que reclamará ante las Naciones Unidas.

La polémica se da además en un momento especialmente sensible para el gobierno cubano.

Días antes, La Habana había reconocido que el petróleo transportado por un buque incautado por Estados Unidos en el Caribe tenía como destino final Cuba.

El propio Rodríguez Parrilla calificó esa operación como un "acto de piratería y terrorismo marítimo", al tiempo que admitió la dependencia energética de la Isla respecto a esos suministros.

Rocío Monasterio, de origen cubano, es conocida por su postura frontal contra el régimen de La Habana.

Durante años fue una figura destacada del partido español Vox -del que llegó a ser líder en la Comunidad de Madrid-, pero en octubre de 2024 anunció su salida definitiva de la política tras ser cesada del cargo. Desde entonces se ha dedicado a su trabajo como arquitecta y empresaria, sin abandonar el activismo público contra el régimen cubano.

A lo largo de su trayectoria política, Monasterio exigió en múltiples ocasiones que España y la Unión Europea reconocieran oficialmente a Cuba como una dictadura y reclamó la liberación de los presos políticos.

En 2022, desafió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a declarar que en Cuba no existen libertades políticas ni elecciones libres.

En 2023, fue nombrada "Embajadora del Exilio Cubano en España" junto al eurodiputado Hermann Tertsch, en un acto celebrado en Miami.

Su mensaje contra Bruno Rodríguez Parrilla se suma a una larga serie de pronunciamientos en los que ha denunciado la situación de los derechos humanos en Cuba y ha criticado el respaldo del gobierno cubano a regímenes aliados como el de Venezuela.

Esta vez, su frase "vete buscando un país comunista que te dé asilo" vuelve a colocarla en el debate político en redes sociales, donde sus palabras generaron numerosas reacciones de apoyo, en un clima marcado por el creciente rechazo internacional a las dictaduras de Cuba y Venezuela.