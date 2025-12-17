"He logrado aquí lo que no logré en mi país": emotivo testimonio de una cubana en Canadá

De Cuba a Canadá: la historia de la cubana que asegura haber cambiado su vida por completo

La cubana Sahily, conocida en TikTok como @sahicuban, compartió un video en el que reflexiona sobre su vida en Canadá y las diferencias con la realidad en Cuba. En su testimonio, grabado al aire libre con la bandera canadiense de fondo, asegura que en el país ha encontrado estabilidad, organización y una calidad humana que valora profundamente.

“Esto es un país que tiene sus cosas, como todos los países, pero en calidad humana es muy bueno, la verdad es que sí”, expresó Sahily en el video.

La cubana relató que muchos migrantes idealizan Canadá antes de llegar, pero algunos terminan sintiéndose decepcionados o aburridos. Ella, sin embargo, considera que no hay comparación posible con la vida en la isla: “Después cuando están aquí, que llevan ya un año o dos, dicen ‘ay qué aburrimiento, yo me quiero ir de nuevo para atrás, a donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay medicina’”.

Sahily contó que, en los años que lleva viviendo en Canadá, solo ha visto interrupciones breves en los servicios básicos: “He visto irse la luz tres veces, y minutos, no llega ni a la media hora. He visto irse el agua tres o cuatro veces, y anunciado como tres días antes”.

También habló sobre el costo de vida y el acceso a los alimentos, asegurando que con un trabajo regular se puede vivir con dignidad: “La comida es para todos. Está el que quiere comer muy bien y tiene que pagar más, y está el normal, como yo. Me lleno, me alimento, como sano o mal si quiero comer mal. Me da para eso, un trabajito normal de ocho horas”.

La cubana reconoció que la vida en Canadá puede parecer más tranquila para los latinos, pero valora esa organización: “A veces es un poco aburrido para nosotros los latinos, que nos encanta la fiesta, pero tú puedes buscar tu manera de divertirte. Lo mejor que tiene este país es que es muy organizado”.

Cerró su mensaje agradecida por lo que ha conseguido desde que emigró: “Felizmente vivo en Canadá, y bendecida. He logrado aquí lo que no logré en mi país, haciendo mucho más de lo que hago aquí”.

El testimonio de @sahicuban generó cientos de comentarios en TikTok. La mayoría coincidió con su visión positiva del país, resaltando la estabilidad, la libertad y el respeto a las reglas.

Entre las respuestas, muchos usuarios destacaron que “lo más importante de vivir fuera de Cuba es la libertad”, mientras otros agradecieron su sinceridad y pidieron orientación sobre cómo emigrar o trabajar legalmente en Canadá.

Varios coincidieron en que Canadá “sigue siendo un país ejemplar para vivir”, aunque algunos mencionaron los retos del clima, los impuestos o la necesidad de adaptarse al idioma. Otros aseguraron sentirse plenamente integrados después de años de residencia: “Llevo 17 años acá y no me quiero ir a ningún lado”, escribió una seguidora.

La experiencia de Sahily se suma a otras historias de migrantes cubanos que han mostrado en redes sociales distintas perspectivas sobre la vida en Canadá.

Recientemente, una cubana en Toronto relató su sorpresa al visitar un restaurante llamado La Cubana, donde esperaba encontrar a paisanos tras el mostrador pero fue atendida por empleados chinos, aunque elogió el sabor de la comida y destacó que “la globalización llega a todos los rincones”.

Otro joven denunció las dificultades de empezar una nueva vida en Canadá, al contar que llevaba cinco meses esperando su permiso de trabajo y recomendó a quienes planean emigrar estudiar el idioma antes de hacerlo.

También otra cubana alertó a sus seguidores sobre revisar los recibos de compra después de sufrir un cobro indebido en una tienda, y una residente en Canadá reflexionó sobre las diferencias con la vida en Cuba, desde las colas interminables hasta la puntualidad del transporte público.

Por su parte, una joven que cumplió cuatro años viviendo en Canadá aseguró que nunca se ha planteado regresar, pese a las dificultades iniciales: “He pasado trabajo para salir adelante, pero si algo no me he planteado es virar para atrás”.

Los testimonios de migrantes cubanos en Canadá, como el de Sahily (@sahicuban), muestran distintas caras de la emigración: desafíos, contrastes culturales y aprendizajes, pero también gratitud por vivir en un país donde, según muchos, el esfuerzo personal se traduce en oportunidades reales y calidad de vida. Mientras en Cuba persisten los apagones, la escasez y la falta de oportunidades, muchos compatriotas como Sahily han encontrado en Canadá una vida más estable y digna.