"He logrado aquí lo que no logré en mi país": emotivo testimonio de una cubana en Canadá

La cubana Sahily, conocida en TikTok como @sahicuban, compartió un video en el que reflexiona sobre su vida en Canadá y las diferencias con la realidad en Cuba. En su testimonio, grabado al aire libre con la bandera canadiense de fondo, asegura que en el país ha encontrado estabilidad, organización y una calidad humana que valora profundamente.
“Esto es un país que tiene sus cosas, como todos los países, pero en calidad humana es muy bueno, la verdad es que sí”, expresó Sahily en el video.
La cubana relató que muchos migrantes idealizan Canadá antes de llegar, pero algunos terminan sintiéndose decepcionados o aburridos. Ella, sin embargo, considera que no hay comparación posible con la vida en la isla: “Después cuando están aquí, que llevan ya un año o dos, dicen ‘ay qué aburrimiento, yo me quiero ir de nuevo para atrás, a donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay medicina’”.
Sahily contó que, en los años que lleva viviendo en Canadá, solo ha visto interrupciones breves en los servicios básicos: “He visto irse la luz tres veces, y minutos, no llega ni a la media hora. He visto irse el agua tres o cuatro veces, y anunciado como tres días antes”.
También habló sobre el costo de vida y el acceso a los alimentos, asegurando que con un trabajo regular se puede vivir con dignidad: “La comida es para todos. Está el que quiere comer muy bien y tiene que pagar más, y está el normal, como yo. Me lleno, me alimento, como sano o mal si quiero comer mal. Me da para eso, un trabajito normal de ocho horas”.
La cubana reconoció que la vida en Canadá puede parecer más tranquila para los latinos, pero valora esa organización: “A veces es un poco aburrido para nosotros los latinos, que nos encanta la fiesta, pero tú puedes buscar tu manera de divertirte. Lo mejor que tiene este país es que es muy organizado”.
Cerró su mensaje agradecida por lo que ha conseguido desde que emigró: “Felizmente vivo en Canadá, y bendecida. He logrado aquí lo que no logré en mi país, haciendo mucho más de lo que hago aquí”.
El testimonio de @sahicuban generó cientos de comentarios en TikTok. La mayoría coincidió con su visión positiva del país, resaltando la estabilidad, la libertad y el respeto a las reglas.
Entre las respuestas, muchos usuarios destacaron que “lo más importante de vivir fuera de Cuba es la libertad”, mientras otros agradecieron su sinceridad y pidieron orientación sobre cómo emigrar o trabajar legalmente en Canadá.
Varios coincidieron en que Canadá “sigue siendo un país ejemplar para vivir”, aunque algunos mencionaron los retos del clima, los impuestos o la necesidad de adaptarse al idioma. Otros aseguraron sentirse plenamente integrados después de años de residencia: “Llevo 17 años acá y no me quiero ir a ningún lado”, escribió una seguidora.
La experiencia de Sahily se suma a otras historias de migrantes cubanos que han mostrado en redes sociales distintas perspectivas sobre la vida en Canadá.
Recientemente, una cubana en Toronto relató su sorpresa al visitar un restaurante llamado La Cubana, donde esperaba encontrar a paisanos tras el mostrador pero fue atendida por empleados chinos, aunque elogió el sabor de la comida y destacó que “la globalización llega a todos los rincones”.
Otro joven denunció las dificultades de empezar una nueva vida en Canadá, al contar que llevaba cinco meses esperando su permiso de trabajo y recomendó a quienes planean emigrar estudiar el idioma antes de hacerlo.
También otra cubana alertó a sus seguidores sobre revisar los recibos de compra después de sufrir un cobro indebido en una tienda, y una residente en Canadá reflexionó sobre las diferencias con la vida en Cuba, desde las colas interminables hasta la puntualidad del transporte público.
Por su parte, una joven que cumplió cuatro años viviendo en Canadá aseguró que nunca se ha planteado regresar, pese a las dificultades iniciales: “He pasado trabajo para salir adelante, pero si algo no me he planteado es virar para atrás”.
Los testimonios de migrantes cubanos en Canadá, como el de Sahily (@sahicuban), muestran distintas caras de la emigración: desafíos, contrastes culturales y aprendizajes, pero también gratitud por vivir en un país donde, según muchos, el esfuerzo personal se traduce en oportunidades reales y calidad de vida. Mientras en Cuba persisten los apagones, la escasez y la falta de oportunidades, muchos compatriotas como Sahily han encontrado en Canadá una vida más estable y digna.
Preguntas Frecuentes sobre la Emigración Cubana y la Vida en Canadá
¿Por qué Sahily considera que la calidad de vida en Canadá es mejor que en Cuba?
Sahily valora la estabilidad, la organización y la calidad humana que ha encontrado en Canadá. En su testimonio, menciona que en Canadá ha logrado una vida estable con acceso seguro a servicios básicos como electricidad y agua, algo que contrasta fuertemente con la situación en Cuba, donde estos servicios son frecuentemente interrumpidos.
¿Qué desafíos enfrentan los migrantes cubanos al llegar a Canadá?
Muchos migrantes cubanos idealizan Canadá antes de llegar, pero enfrentan retos como el clima, los impuestos y la adaptación al idioma. Además, el costo de vida puede ser un desafío inicial, aunque Sahily asegura que con un trabajo regular es posible vivir dignamente. La adaptación cultural también puede ser un proceso complejo, pero ella resalta la importancia de buscar maneras de disfrutar y adaptarse a la nueva vida.
¿Cómo describe Sahily el acceso a la alimentación y servicios básicos en Canadá?
En Canadá, Sahily ha experimentado interrupciones mínimas en servicios como electricidad y agua, y describe el acceso a los alimentos como accesible para todos. Menciona que con un trabajo estándar de ocho horas puede costear una alimentación adecuada, algo que contrasta con la situación en Cuba, donde la escasez de alimentos y las frecuentes interrupciones eléctricas son comunes.
¿Qué impacto tiene la emigración en la percepción de los cubanos sobre su país de origen?
La emigración ofrece a los cubanos una visión más crítica de las limitaciones y carencias en Cuba, en comparación con las oportunidades en otros países. Testimonios como el de Sahily reflejan cómo la estabilidad, la libertad y el acceso a servicios básicos en países como Canadá resaltan las dificultades cotidianas que se experimentan en Cuba, donde los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas y los servicios son inestables.
