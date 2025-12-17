Sandro Castro no se calla y le dice a Samantha Espineira: "Deberías pagarme por la promoción"

El nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, volvió a generar polémica este martes al responder públicamente a las declaraciones de la influencer Samantha Espineira, quien horas antes aseguró que nunca tuvo relación con él e insinuó posibles acciones legales por difamación.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Sandro se refirió de manera despectiva a Espineira, a quien acusó de “buscar fama” a costa de su nombre.

“Ay, vampiros y vampiras. Tuve que venir a la oficina porque esto se estaba poniendo serio. Yo aclaré que estaba respondiendo en un minuto caliente. A mí no me gusta hablar de mujeres ni de mi vida privada, pero si enseño los chats, no sé qué carátula va a tener”, dijo el nieto del dictador.

El joven, conocido por su tono burlón y provocador en redes, afirmó que fue ella quien, según él, “iba cayéndole atrás” cuando frecuentaba su bar en La Habana.

Captura instagram / Sandro Castro

“¿En qué momento a mí me interesó hacer fiesta contigo, si tú eras una posta en mi bar cayéndome atrás?”, añadió Sandro en un video.

Con un tono sarcástico, Castro también se burló de las declaraciones de la influencer, quien había aparecido acompañada de sus abogadas en un video donde negó cualquier vínculo sentimental o profesional con él: “Has salido ahí con dos viejas del sindicato ese de allá de Miami. Es lo más cómico, hablando de difamación y todo. Si es por difamación, a mí me debieran diez Lamborghini con todas las pájaras que hablan de allá. Has salido más obsoleta”.

El nieto de Fidel Castro le dijo en tono burlón: “Mi chiquitica, no te sientas mal, mija. Primero que todo, tú deberías ahora mismo pagarme por la promoción que yo te he dado. Si tú estabas más apagada que las provincias de orientales”.

“Ya, mami, ya. No te sientas mal. Eso fue del pasado. No infles más y admite la verdad. Ya cerramos capítulo porque esto no era una telenovela turca”, sentenció.

La respuesta de Sandro llega poco después de que Samantha Espineira declarara que no quiere “ningún vínculo con la dictadura cubana” y que las insinuaciones de Castro son “totalmente falsas”. En su video, la influencer insinuó que evaluaría acciones legales en su contra.

La controversia ha vuelto a dividir las redes: mientras algunos seguidores apoyan a Samantha, otros celebran el tono sarcástico de Sandro Castro, quien se autodenomina “El Vampirash” y cerró su intervención con una frase dirigida a su público: “Dale, sigue tú llorando en Miami y yo gozando en La Habana. Se formó una apagonía”.