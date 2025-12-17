“Esto duele”: Cubano muestra cómo quedó su casa en Florida tras ser destruida por un inquilino con 30 perros

Un cubano identificado como Yandry García denunció en TikTok la devastadora condición en que quedó su vivienda en Florida, tras haberla alquilado a un inquilino que, según relató, no pagó la renta durante varios meses y terminó dejando la casa en un estado deplorable.

“Destruyeron nuestra casa en Florida. El inquilino no pagó por varios meses y en estas condiciones dejaron la casa por la cual tanto trabajamos. Esto era lo que me pasaba”, escribió García junto al video que rápidamente se viralizó en la red social.

En las imágenes, el cubano muestra habitaciones llenas de basura, cortinas rotas, un baño en pésimo estado y pisos cubiertos de suciedad. Según contó, el inquilino mantenía dentro de la casa unos 30 perros, lo que provocó un olor insoportable y graves daños a la propiedad.

“La peste aquí adentro no se puede soportar. Miren cómo ha dejado mi casa este hombre, nunca cambió los filtros del aire acondicionado, no sé cómo un ser humano puede vivir así”, expresó el afectado, mientras recorría cada rincón de su vivienda mostrando los destrozos.

García explicó además que el inquilino fue desalojado por el sheriff el día anterior, tras un largo proceso legal. En el video, pide a sus seguidores que oren por él y su familia, ya que han tenido que asumir los pagos de la hipoteca mientras enfrentan la pérdida y los costos de reparación.

“Esto duele porque uno trabaja duro por tener un techo, y que alguien venga y lo destruya así es muy triste”, concluyó el cubano.

El caso ha generado indignación entre sus seguidores, muchos de los cuales le expresaron su solidaridad y compartieron experiencias similares con inquilinos irresponsables.