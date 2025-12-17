Roba Ferrari en Miami Beach y termina estrellado contra poste de luz en Brickell

Un espectacular accidente en el exclusivo vecindario de Brickell, en Miami, terminó con un Ferrari destrozado contra un poste de luz y un sospechoso detenido, tras haber robado el lujoso vehículo horas antes en Miami Beach.

Según confirmaron las autoridades, el incidente ocurrió la madrugada del martes, cuando la policía recibió el reporte del robo de un Ferrari en la zona de Southwest Second Avenue y la calle 17.

Minutos después, los agentes localizaron el auto y observaron al sospechoso entrando al vehículo y huyendo a toda velocidad.

Durante la persecución, el conductor perdió el control del superdeportivo italiano, chocó contra una patrulla policial y finalmente se estrelló violentamente contra un poste de energía en la intersección de Southwest 12th Street y Second Avenue, en pleno corazón de Brickell. El impacto provocó cortes de electricidad en varios edificios del área.

“Estaba sentado ahí y todas mis luces se pusieron súper brillantes y luego todo se apagó”, relató Robert Brand, un residente del vecindario. “Salí a mi balcón y vi un auto golpeando las líneas eléctricas”.

Imágenes captadas por Local 10 mostraron el poste de luz doblado y a los trabajadores de la compañía eléctrica tratando de restablecer el servicio mientras la policía aseguraba la zona.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado al Hospital Jackson Memorial con una herida menor y posteriormente será ingresado en la cárcel del condado.

No se reportaron otras personas lesionadas, aunque el costoso Ferrari quedó prácticamente destruido.

Las autoridades de Miami continúan investigando si el robo del Ferrari está relacionado con otro vehículo de lujo, un Rolls-Royce, también reportado como robado la misma madrugada en Miami Beach.