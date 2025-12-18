DeSantis hace importante propuesta sobre peajes para residentes en Florida

Vídeos relacionados:

Durante la última reunión del gabinete estatal celebrada este diciembre en Tallahassee, el gobernador Ron DeSantis sorprendió con una propuesta que podría transformar profundamente el modelo de financiamiento vial en Florida: eliminar los peajes para los residentes del estado y trasladar los costos a los visitantes de otros estados.

“¿Cuánto tiempo conservaremos los peajes? Estos peajes han estado aquí desde que tengo memoria, desde que era niño, los peajes de la autopista de peaje”, reflexionó DeSantis ante el gabinete.

“Mira, se podría cobrar a los visitantes, y probablemente podrían apoyarlo todo y dar un respiro a nuestros residentes de Florida. Creo que eso sería una muy buena idea”, añadió, según dio a conocer la prensa local.

La propuesta, aunque aún sin detalles técnicos ni respaldo legislativo formal, apunta a una reestructuración del sistema de peajes de más de 700 millas de autopistas repartidas por todo el estado.

Sólo en el condado de Orange, por ejemplo, hay más de 150 millas de vías de este tipo.

Un sistema lucrativo, pero con deuda

Según el informe más reciente del Sistema de Peaje de Florida, en el año fiscal 2024 se generaron aproximadamente 1,300 millones de dólares en ingresos por peajes, mientras que los gastos de mantenimiento fueron de apenas 275 millones.

Sin embargo, el sistema aún arrastra una deuda pendiente de bonos superior a los 3,200 millones de dólares, es decir, cerca de un tercio del límite de deuda total permitido por ley.

DeSantis enmarcó su propuesta dentro de una conversación sobre el programa estatal de deuda acelerada, que utiliza los excedentes presupuestarios para amortizar obligaciones.

En este contexto, se preguntó por qué no aplicar una lógica similar al sistema de carreteras.

“Estamos eliminando la deuda financiada por los contribuyentes”, explicó.

“Y sé que otras personas tienen cierta competencia sobre esto, pero me encantaría poder eliminar los peajes y demás que la gente paga”, añadió..

Medidas anteriores: De la suspensión al reembolso

La idea no surge en un vacío. Durante su mandato, DeSantis ha tomado varias decisiones orientadas a reducir el impacto de los peajes sobre los conductores locales:

Suspensión temporal de peajes durante grandes tormentas y emergencias.

-Programa de alivio de peajes en 2023, que otorgó un reembolso del 50 % a los conductores que cruzaran 35 peajes o más en un mes.

El programa benefició a más de 1,2 millones de floridanos, con un ahorro total estimado en 500 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente $400 por persona.

La nueva propuesta va mucho más allá: establecer un descuento del 100 % para los residentes de Florida y cargar completamente los costos a los no residentes.

No obstante, DeSantis no especificó cómo se compensarían los fondos perdidos ni cómo se aplicaría técnicamente el nuevo modelo de tarifas.

Reacciones y desafíos

El director de financiamiento de bonos del estado, Ben Watkins, reconoció que su oficina “analizaría eso”, y señaló que “la solidez financiera actual es mejor que nunca”, aunque algunos expertos advierten que aún existen vulnerabilidades estructurales, como el alto costo del seguro y el acceso a la vivienda.

Desde la oposición demócrata, la representante estatal Fentrice Driskell subrayó que los ciudadanos reclaman medidas reales de alivio económico, no solo propuestas llamativas.

“Escuchamos a nuestros vecinos y lo que les importa es la asequibilidad. Están cansados de los titulares, de las guerras culturales, de sentir que su gobierno no se preocupa por ellos o no los escucha”, dijo Driskell.

Un contexto de recortes fiscales agresivos

La propuesta de DeSantis sobre los peajes se alinea con su estrategia de reducir la carga fiscal sobre los residentes. En la última sesión legislativa, los republicanos aprobaron un paquete fiscal que incluyó:

-Exención permanente del impuesto sobre las ventas para el regreso a clases.

-Nuevas exenciones fiscales para actividades como la caza, la pesca y compras relacionadas con la Segunda Enmienda.

-Derogación del impuesto estatal sobre la renta comercial.

“Realmente no nos quedan impuestos a nivel estatal que recortar. Es decir, no tenemos impuesto sobre la renta; todas las exenciones del impuesto sobre las ventas son permanentes”, explicó el gobernador.

“Así que, como saben, no tienen que pagar por artículos para bebés, comestibles, medicamentos, respuesta ante desastres ni por las vacaciones de regreso a clases”, añadió.

Aunque DeSantis no presentó oficialmente la eliminación de los peajes como parte de una plataforma electoral, ni ofreció un calendario concreto, la magnitud de la propuesta y su impacto potencial hacen pensar en una jugada estratégica de cara a futuros posicionamientos políticos.

En términos prácticos, los obstáculos para implementar una medida de este tipo son múltiples: desde el rediseño de los sistemas de cobro hasta la renegociación de contratos con concesionarias y organismos de infraestructura, pasando por la necesidad de respaldo legislativo y posibles impugnaciones legales.