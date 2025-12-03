Miami Dade College aprueba la cesión de terrenos para la biblioteca presidencial de Donald Trump

La biblioteca estará junto a la Torre de la Libertad de Miami (Imagen de referencia)

La Junta Directiva del Miami Dade College aprobó por unanimidad la transferencia de más de dos acres y medio de terreno ubicados en el centro de Miami al estado, para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump.

Según reporta Local 10, la decisión se tomó en una reunión especial realizada el martes en el campus de Hialeah, luego de tres horas y media de comentarios públicos sobre la propuesta.

La parcela, situada junto a Biscayne Boulevard y frente al Kaseya Center, actualmente utilizada como estacionamiento del Miami Dade College, fue valorada en más de 67 millones de dólares según una tasación realizada en 2025 por el tasador del condado de Miami-Dade.

La ubicación también es emblemática por su cercanía a la Torre de la Libertad, edificio histórico que sirvió como centro de atención a refugiados cubanos entre 1962 y 1974 y que hoy funciona como museo de la inmigración.

Los defensores del proyecto destacaron que la biblioteca presidencial aportará prestigio y beneficios económicos al sur de Florida. "¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Para poner la biblioteca aquí en el centro de Miami, Donald Trump pertenece al sur de Florida, así que ¿cuál es el problema?", afirmó la oradora Myriam Campos.

Sin embargo, la propuesta también enfrenta oposición por el simbolismo de la Torre de la Libertad y por la figura de Trump, vinculada a políticas de deportaciones y comentarios polémicos sobre inmigrantes.

La decisión se produce en medio de una demanda interpuesta por el activista local Marvin Dunn, quien alega que la junta violó la ley estatal de gobierno abierto al no notificar con suficiente antelación la reunión extraordinaria del 23 de septiembre, cuando inicialmente se aprobó la cesión.

Un juez detuvo temporalmente la transferencia hasta resolver la causa, y Dunn expresó su frustración durante la sesión: "Es una pérdida de tiempo venir aquí. Tenemos 20,000 cartas enviadas a estos miembros de la junta diciendo: 'No hagan esto'".

El terreno será transferido a un fondo estatal supervisado por el gobernador Ron DeSantis y su gabinete, y posteriormente a la fundación de la biblioteca de Trump, dirigida por Eric Trump, Michael Boulos y el abogado James Kiley.

Esta decisión fue respaldada también por altos funcionarios republicanos, quienes afirmaron que la propiedad permitirá crear oportunidades económicas y fortalecer la presencia de museos y sitios históricos en el área.

A finales de septiembre, el estado de Florida aprobó formalmente la cesión de la parcela de 2,63 acres al centro de Miami, junto a la Torre de la Libertad, para construir la biblioteca presidencial de Donald Trump.

El predio, ubicado en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, rodeada de rascacielos y con vistas a Biscayne Bay, estaba siendo considerado previamente por otras universidades como la Florida International University y la Florida Atlantic University, aunque finalmente se priorizó su cercanía al mar y a la Torre de la Libertad.

La Legislatura de Florida, dominada por republicanos, aprobó este año una ley que impide a gobiernos locales bloquear la construcción de bibliotecas presidenciales, tras disputas previas entre Trump y autoridades locales por regulaciones sobre símbolos patrióticos.

La Fundación de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, creada a finales de 2024, será responsable de la administración del proyecto.

El plan incluye la construcción de un hotel adyacente, lo que convertiría a la biblioteca de Trump en la primera en el país con un desarrollo turístico complementario.

Según Eric Trump, la nueva instalación será "la mejor biblioteca presidencial jamás construida, en honor al mejor presidente".

La ubicación en el centro de Miami también permite combinar legado político, historia migratoria y promoción turística, consolidando el proyecto como un atractivo de gran relevancia en el sur de Florida.

Además, la cercanía a la Torre de la Libertad añade un elemento simbólico, dado que el edificio histórico fue recientemente renovado con 25 millones de dólares y recibió a miles de refugiados cubanos entre 1962 y 1974, un detalle que genera tanto apoyo como controversia entre la comunidad local.

La votación del martes marca el primer paso concreto para que el centro de Miami se convierta en la sede definitiva de la biblioteca presidencial de Donald Trump, un proyecto que refleja la combinación de intereses políticos, económicos y culturales del estado de Florida.