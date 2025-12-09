Florida designa a la Hermandad Musulmana y al Consejo Islámico CAIR como organizaciones terroristas

Vídeos relacionados:

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a la Hermandad Musulmana (Muslim Brotherhood) y al Consejo Islámico para las Relaciones Americanas (CAIR) como “organizaciones terroristas extranjeras”, en una decisión que generó polémica a nivel nacional.

La orden ejecutiva, que entró en vigor “con efecto inmediato”, instruye a las agencias estatales a tomar todas las medidas legales posibles para impedir cualquier actividad “ilegal o de apoyo” a esas organizaciones.

Entre las medidas se incluye la prohibición de contratos, fondos o privilegios estatales a individuos o entidades que mantengan vínculos con ellas.

La medida fue adoptada de manera unilateral por el gobierno estatal, sin coordinación con el Departamento de Estado ni con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las entidades competentes para realizar designaciones formales de grupos terroristas a nivel federal.

Ni lanifiguran actualmente en la lista federal de Foreign Terrorist Organizations (FTO), lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance real de la medida.

El Council on American-Islamic Relations, con sede en Washington D.C. y oficinas en varias ciudades de EE.UU., calificó la decisión como “una acción política peligrosa que busca estigmatizar a los musulmanes estadounidenses” y anunció que emprenderá acciones legales contra el estado de Florida.

“CAIR es una organización de derechos civiles que lleva más de 30 años defendiendo la libertad religiosa, la justicia y la igualdad. Este tipo de ataques políticos ponen en riesgo la seguridad y la convivencia de las comunidades musulmanas en Estados Unidos”, señaló la entidad en un comunicado.

Expertos en derecho constitucional también advirtieron que el decreto podría vulnerar derechos protegidos por la Primera Enmienda, incluyendo la libertad de asociación y religión.

La medida de Florida sigue una línea similar a la adoptada semanas atrás por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien declaró a las mismas organizaciones como terroristas y ordenó acciones legales para limitar su presencia en ese estado.

La decisión llega en medio de un ambiente político tenso en Estados Unidos, con un aumento de discursos antiinmigrantes y antimusulmanes impulsados por sectores conservadores.

DeSantis, figura clave dentro del Partido Republicano, ha sido un firme defensor de políticas de seguridad más restrictivas y de una visión dura frente al islamismo político.